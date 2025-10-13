El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las pensiones, el autoengaño y Joseph Conrad

Los políticos no quieren perder votos, así que te van a mentir y a asegurar que las pensiones están aseguradas. La verdad está en los datos: el gasto en pensiones se desboca porque en España vivimos mucho y bien

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Lo peor que se puede hacer cuando tenemos un desastre encima es el autoengaño. En Francia son evidentes las consecuencias: que no puede vivir con ... el actual sistema de bienestar, no hay argent, hay que hacer reformas. Allí todo el mundo a la calle, a protestar, mientras Macron no hace más que quemar primeros ministros, pero eso no va a cambiar el problema, que será axiomático cuando los números y los inversores les pongan en su sitio. En España, otro tanto de lo mismo, y no lo digo por molestar, porque a mí me queda poco más de una década para ser pensionista, y me gustaría tener algo de metálico. Los políticos no quieren perder votos, así que te van a mentir y a asegurar que las pensiones están aseguradas. La verdad está en los datos: el gasto en pensiones se desboca porque en España vivimos mucho y bien. En términos comparativos, tenemos pensiones muy generosas. Lo que se gasta en pensiones no se puede gastar en otras cosas. Aumentar los impuestos a quienes están activos para seguir pagando las pensiones no es muy justo. Tampoco lo es que mientras bajan los sueldos de los jóvenes, suban los ingresos de los mayores.

