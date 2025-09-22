El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar Meana

Peter Thiel juega con su bola del mundo

El supermillonario de Silicon Valley, cofundador de Paypal y Palantir, uno de los primeros inversores en Facebook, piensa que en el mundo sólo hay jugadores activos, que lo comprenden y lo pueden dirigir, y el resto que denomina 'pasivos'

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Hay un librito, 'Why are we at war?', que Norman Mailer publicó en 2003, un poco antes de que su país entrase con los tanques ' ... Abrams' en Irak. Es una reflexión lúcida sobre el poder y el patriotismo y el nacimiento del imperio americano. En el ensayo, nos cuenta que la democracia nace de muchas batallas individuales, y que es una estructura noble y delicada, y como tal, siempre está en peligro. También nos advierte que el estado natural de gobierno humano es el fascismo, y que Estados Unidos, con sus enormes desigualdades, tiene tendencia hacia el fascismo, pues los procesos políticos están determinados por el dinero. Mailer piensa en 2003 que su país está en una situación pretotalitaria, y que bastará con las circunstancias adecuadas para que comiencen los recortes de libertades.

