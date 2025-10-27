El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Poltergeist japonés

Los fantasmas funcionan como grandes alegorías, como herramientas para tratar nuestros traumas, nuestros anhelos, nuestras angustias. Nuestros aparecidos nos ayudan a crecer, cabalgan nuestra razón, hacen posible el asombro o lo sublime

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

La tradición espectral de Occidente es abundante. Los fantasmas funcionan como grandes alegorías, como herramientas para tratar nuestros traumas, nuestros anhelos, nuestras angustias. Nuestros aparecidos ... son viejos conocidos, ya no tan terroríficos, aunque arrastren muchos kilos de cadenas o se muevan por cementerios brumosos. De hecho, nos ayudan a crecer, cabalgan nuestra razón, hacen posible el asombro o lo sublime, conectan lo cotidiano con ese mundo paralelo del que hablaba el cardenal Newman. Ya Gilgamesh conversaba con el fantasma de su amigo Enkidu, Odiseo se encuentra con el fantasma de su madre, el padre de Hamlet es un espectro, y el mismo Jesucristo regresa como un ente espiritual. Todos nos acordamos del final de 'El sexto sentido' o hemos charlado con el camarero de 'El Resplandor'; hemos leído 'Pedro Páramo', o pasado las horas con Maupassant, Poe, Machen o Lovecraft. Desde luego, seguimos discutiendo si eran o no fantasmas los personajes de 'Otra vuelta de tuerca'.

