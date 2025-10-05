El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Gaspar Meana

Ricardo III nunca pidió un caballo

En 1590, cuando Isabel I ya sea una anciana y todas aquellas guerras formen parte de la mitología inglesa, Shakespeare comenzará a escribir sus ciclos teatrales, dos tetralogías desde Ricardo II hasta Ricardo III, toda la historia del siglo XV anterior a los Tudor

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:55

Comenta

Está bien eso de fabricar villanos. Los necesitamos para la ficción (en la vida real ya tenemos demasiados). El jorobado Ricardo III vendiendo su reino ... por un caballo en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485 es una imagen muy potente, y Shakespeare lo sabía. La cosa es que Ricardo, el último rey Plantagenet, no era ni de lejos un cobarde, sino un tipo que intentaba encabezar una carga contra Enrique Tudor, que lideraba la causa de los Lancaster. Le reventaron la cabeza, y la mala suerte, además de la traición de sir William Stanley, hizo que perdiese la batalla y la vida, comenzase la dinastía Tudor y finalizase la denominada Guerra de las Dos Rosas. Pero la violencia tenía raíces muy profundas, y venía de muy atrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  3. 3 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  4. 4 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  7. 7 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  8. 8 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  9. 9 Un joven sin carné de conducir choca contra la fuente de la plaza de Castilla
  10. 10 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ricardo III nunca pidió un caballo

Ricardo III nunca pidió un caballo