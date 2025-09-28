El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Sánchez no va a defraudar

Es lo más peligroso que le ha pasado a la democracia española desde que aquel señor con tricornio entró en el Congreso, y lo va a seguir siendo. Mi pronóstico es que la mayoría de los cuatreros acabarán en la trena, pero antes pasarán cosas

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:34

Sánchez no va a defraudar. Es lo más peligroso que le ha pasado a la democracia española desde que aquel señor con tricornio entró en ... el Congreso, y lo va a seguir siendo. Mi pronóstico es que la mayoría de los cuatreros acabarán en la trena, pero antes pasarán cosas. Sánchez ha encontrado un conejo de colores en la defensa de los palestinos, una causa que se la pela, pero que le permite encubrir el sindiós de los trenes, la insaciabilidad de los nacionalismos, la incapacidad para presentar presupuestos y el trampeo competencial cuando hay desastres (la necedad de Mazón le ha ayudado mucho). Por supuesto, Sánchez, en medio de la tormenta judicial, va a continuar con su intento de desmontar el entramado constitucional, da igual que su correveidile García Ortiz esté al borde de galeras. Estoy seguro de que incluso sentado el mismo Sánchez en la condición judicial que toque, continuará empeñado en su particular odisea para gobernar sin presupuestos y sin el poder legislativo, siguiendo su inveterado manual de tácticas fabianas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  5. 5 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  8. 8

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  9. 9 Fallece Puri Citoula, una de las pioneras del fotoperiodismo asturiano
  10. 10

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez no va a defraudar

Sánchez no va a defraudar