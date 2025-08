Aprovechaos y elitistes

Hai demasiaes paguines pa que dalgunos aprovechaos vivan del cuentu, eso cuenten los de dereches. Y los d'izquierdes retruquen-yos con que lo qu' ... hai son demasiaos privilexos, exenciones y abusos pa que los ricos vivan del cuentu. Eso sí, tol mundu coincide en qu'haber hai demasiaos cuenteros y siempre son del otru bandu: pa unos los subvencionaos de los puestinos y pa otros los aforaos de los puestonos. Y tol mundu tien razón.

Nun ye lo mesmo robar por necesidá que por avaricia; nin da igual dar ayudes, beques o pensiones a los que cotizaron tola vida qu'a los que namás cuenten con aprovechase d'un sistema bienintencionáu y clientelar. Pero tol mundu coincide –coincidimos– en que la cosa pública nun ye infinita y pue romper; y en que golfos y vagos hailos en tolos llaos y convién nun confundise col enemigu.

Nun hai tantu, les que veníen a robanos el trabayu yeren les muyeres. Depués fueron los mineros, o los inmigrantes; y agora son los políticos, los del coche oficial y los puestinos y chiringuitos. Y yo namás digo una cosa: cuidáu con cuspir p'arriba y echase nel populismu; la democracia ye delicada y ente la drecha y la izquierda, de siempre, la más elitista ye la izquierda.

De tola vida el marxismu, pero tamién la socialdemocracia, fueron los que menos enfotu tuvieron nel pueblu, los que menos contaren cola iniciativa particular, y los que siempre entendieron que tou tinía qu'amiyar d'arriba p'abaxu y tou tinía que tar reguláu dirixíu y organizáu dende… ¿cómo lu llamaren dalgunos?... un nucleu irradiador. Nunca vieron na iniciativa personal o familiar (empresarial ya, por descontao) nada bueno; más bien un peligru qu'había que controlar. Porque'l pueblu yera manipulable y precisaba d'una vanguardia, ellos, que-y abriere los güeyos. Si, por dicir, yeres obreru y de dreches yera porque daquién te comiera la cabeza, non porque pensares portigo mesmu; y tolos ricos facíen trampa, menos dalgunos... ¿Les redes sociales? Un peligru. ¿La Ilesia? Un peligru. ¿Les elecciones? Un peligru, porque too son intereses creaos y la sociedá, por definición, ye un cuerpo enfermu que precisa d'unos iluminaos que pongan orde.

Y ehí ye onde empezamos a discrepar. Cuando los autoritarios de dreches y los elitistes d'izquierdes coinciden en despreciar al pueblu ye cuando los que de verdá tamos enfotaos na llibertá nun podemos permitir que la democracia acabe cayendo en manes de los aprovechaos.