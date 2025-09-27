El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

A les armes, valientes astures

Valió de veles venir, la tontería tien qu'acabar, necesitamos una voz propia y seria

Inaciu Iglesias

Inaciu Iglesias

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Más gorda y nun entra en práu. La Comisión Europea termina declarar illegal la prórroga de la concesión del peaxe del Güerna hasta'l 2050 ... y la delegada del Gobiernu español diz que, dende l'executivu, nun tan d'alcuerdu col peaxe, pero que «nun pue anulase por razones polítiques». Y asina, señores, ye como estos (malos) alministradores de lo nuestro entienden la democracia; a la española. Y ya valió.

