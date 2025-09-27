Más gorda y nun entra en práu. La Comisión Europea termina declarar illegal la prórroga de la concesión del peaxe del Güerna hasta'l 2050 ... y la delegada del Gobiernu español diz que, dende l'executivu, nun tan d'alcuerdu col peaxe, pero que «nun pue anulase por razones polítiques». Y asina, señores, ye como estos (malos) alministradores de lo nuestro entienden la democracia; a la española. Y ya valió.

A les armes, valientes astures. Nun nos queda otro; y dígolo con pena: valió ya de tanta comedia, de tanto abangar la cabeza y de tanta complacencia. Hai cuatru díes venimos d'aceptar una quita de delda (ya saben, la catalana) porque yera «beneficioso p'Asturies». Mentira. Mesmo qu'hai cuarenta años renunciamos, per detrás, a ser una autonomía histórica, de primera y con toles competencies, «porque yera bueno pa España». Mentira tamién. Y entemedies d'uno y otro, por tontos, quedamos ensin mines, ensin AVE, ensin variantes, ensin oficialidá y ensin dignidá.

Y ya valió. ¿Somos de verdá tan necios? ¿O namás cobardiques? ¿Cómo contamos iguar esto? ¿Vamos recurrir a la mesma Unión Europea «como presión al Gobiernu central»? ¿Nun vemos qu'eso ye enredar en cuenta solucionar? Non, los asturianos nun tamos más pa esto; valió de veles venir, la tontería tien qu'acabar, necesitamos una voz propia y seria, el Gobiernu español nun nos va representar, a la so delegada val-y más callar, los que vengan en cuenta d'ella van tener que nos respetar, queda munchu por facer, toca ponenos d'alcuerdu p'atraer inversiones, nun nos queda otro que competir fiscal y burocráticamente nun mundu cada vuelta más abiertu, hemos asumir les nuestres responsabilidaes y competencies, les nuestres cercaníes y les nuestres autopistes, tamién la del mar y —pa too ello— les nuestres instituciones tienen que nos representar de verdá: el nuestru Parlamentu, el nuestru Gobiernu, la nuestra Alministración, la nuestra patronal, los nuestros sindicatos y el nuestru presidente tienen que nos defender y esti ye'l momentu.

Dicíalo bien Xovellanos: «A les armes, valientes astures»; y nosotros, que-y apurrímos flores tolos años, tenemos agora una ocasión la cuenta pa face-y casu. A los nuestros alministradores toca medilos pola so eficacia en cumplir compromisos: con númberos, llistes y plazos d'espera. Y si non, non. Y, agora, con esta sinvergonzonería de pretender carganos con un peaxe, illegal cuidáu, por otros venti años más, que los demás, ya nun nos queda otro qu'echalos. Asina qu'a les armes, astures.