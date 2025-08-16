El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cualquier llingua ye un mercáu

¿Por qué tenemos que siguir aguantando que nos escriban que nun podemos usar l'asturianu porque nun existe la obligación d'entendelo en nun siendo oficial?

Inaciu Iglesias

Inaciu Iglesias

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Canso. Qué sé yo, igual ye'l preciu de ser emprendendor, o empresariu, o tomar decisiones; pero canso. Ye abrir la boca y tener qu' ... aguantar una corte repunantes vocinglando con que ya llegaron los del cuentu, los explotadores, los subvencionaos, los ricos… Y ye cansao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  2. 2

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  3. 3 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  4. 4

    De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón
  5. 5 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  6. 6 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  7. 7

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  8. 8 Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca
  9. 9 Mieres marca el nuevo récord histórico de temperaturas, con 42,6 grados
  10. 10

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cualquier llingua ye un mercáu

Cualquier llingua ye un mercáu