Cualquier llingua ye un mercáu

Canso. Qué sé yo, igual ye'l preciu de ser emprendendor, o empresariu, o tomar decisiones; pero canso. Ye abrir la boca y tener qu' ... aguantar una corte repunantes vocinglando con que ya llegaron los del cuentu, los explotadores, los subvencionaos, los ricos… Y ye cansao.

A ver, la cultura y la economía avancen meyor con llibertá: la cosa ye poner a la venta productos y servicios y, venga, a furrular. Nun lo hai más capitalista qu'un mercáu; nin más anti-sistema tampoco. Comprar y vender, apautar ente las partes, chocar les cinco: eso ye lo más auténtico y tamién lo más enlleno d'engaños, pufos y palabrería. Y nun sé a otros, pero a min llámame munchu l'atención que tolos que venden alpargates, colgadielles, quesos, perendengues, madreñes, activos bursátiles o fondos d'inversión terminen compartiendo un mesmu elementu: el mercáu.

Pues una llingua ye un mercáu. Y pa furrular en condiciones precisa ufierta y demanda, pero sobremanera llibertá y regles clares. Nesta Feria Muestres d'Asturies, FIDMA 2025, un grupu empresarios y profesionales participamos, por séptimu añu ya, comprando y vendiendo productos y servicios n'asturianu. Y mui bien; ventitantes marques furrulando y facturando: creando en xunto actividá económico, bayura y empléu. Nada nuevo, en realidá, lo mesmo que vieno faciendo, d'unos años p'acá, el mundu de la sidra, o el de la indumentaria tradicional, o el de les bandes de gaites en contra de munchos cosmopaletos: crear –colo más nuestro, colo más antiguo– riqueza nuevo pa tol mundu.

¿Por qué entós tenemos que siguir viendo cómo, dende la ignorancia, hailos que desprecien tolo nuestro? ¿Por qué tenemos que siguir aguantando que nos escriban que nun podemos usar l'asturianu porque nun existe la obligación d'entendelo en nun siendo oficial? ¿Por qué tenemos que siguir callando cuando, dende les propies instituciones, amenacen con prohibir contratar a tolos –artistes, nesi casu– que se manden del asturianu, después mientan con que nun yera eso lo que dicíen y al otru añu acaben cumpliendo l'amenaza? Pues igual por eso canso.

Pero como soi neciu, voi siguir. Que venga un circu a la ciudá ye mui bueno: trai movimientu, riqueza y empléu. Pues que, en cuenta venir, prosperen equí nun sé cuantes empreses de moda, alimentación, artesanía, gráfiques, telefonía o deportes que se quieran mandar del asturianu pa crear empléu y riqueza ye enforma meyor. Que, repunancies aparte, nun tamos como pa despreciar cotizaciones, oportunidaes, nin mercaos.