Patriotismu eficiente

Más espabilaos. A la de negociar, nesti pequeñu y verde país nuestru, tócanos ser más espabilaos. A ver, andamos enredando colo de la financiación y ... nunca llegamos al fondu. Como asturianos… ¿Qué pensamos? ¿Cuála ye la nuestra idea-fuercia? ¿Cómo vamos negociar? Y lo más importante ¿Qué vamos dar en cuenta lo que pidimos? Porque protestar, namás, nun val: ya lo tenemos fecho polo de Cataluña, ¿polo de Navarra? o polo de Madrid. Pero nosotros; los asturianos, digo… ¿Qué contra proponemos?

Esto de la financiación nun ye namás una cuestión técnica, o económica, nin siquier política. Venimos de celebrar otru día más de la nuestra patria querida. Otru más. Y tengo pa min que, folcloraes aparte, nun terminamos de saber mui bien qué facer con ella. Vamos cumpliendo años y yo cada vuelta llevo peor esa manía paleta de renegar de tolo nuestro; textualmente: de negar y volver negar tolo que nos define. Complexu d'inferioridá, ya saben: cerrase a meter una gaita nuna orquesta sinfónica; asina somos. Tenemos problemes, tenemos coses bones y tenemos coses males, pero per enriba de tolo que tenemos, somos: somos asturianos y nun lo tendríemos que negar, nin renegar.

Privilexos, billateralidá, asimétría, exenciones, cupos, fechos diferenciales… esi ye'l tarrén embarráu nel que toca negociar la financiación. Unos xueguen al conciertu, otros nun tributen IVA, hailos con réxime especial y tal parez que tol mundu protesta y tol mundu tien razón. ¿Y nosotros? Pues, empezando pel diagnósticu, hai cuatru maneres –civilizaes– de permediar una financiación: por población, por gastu, a caprichu o a costu.

¿Y cuála habría ser la nuestra? Pues, permítanme la simplificación, la primera ye la que reivindiquen les comunidaes más grandes: somos más, queremos más, puntu. La segunda –simplificando tamién– ye la de les gastices; gastamos más, precisamos más: más quites, más condonaciones, más asimetríes… La tercera, la d'a caprichu, ye la de les que tienen con qué extorsionar: precises de los mios votos y vas enterate. Y la cuarta, la del costu, habría ser la nuestra. Ente otros argumentos, porque tenemos razón, lo que pidimos ye razonable, diba llevanos a la eficiencia y bien podía aidanos arreblagar tanta señardá repunante y provinciana.

El patriotismu ye eso: arreblagar les diferencies –polítiques– y trabayar por un proyectu común. De nada val cantar a la patria querida si después nun sabemos defendela. Y eficiencia ye saber facer posible esi proyectu. El restu ye folclor.