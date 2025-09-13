El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Patriotismu eficiente

Privilexos, billateralidá, asimétría, exenciones, cupos, fechos diferenciales… esi ye'l tarrén embarráu nel que toca negociar la financiación. Tal parez que tol mundu protesta y tien razón

Inaciu Iglesias

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Más espabilaos. A la de negociar, nesti pequeñu y verde país nuestru, tócanos ser más espabilaos. A ver, andamos enredando colo de la financiación y ... nunca llegamos al fondu. Como asturianos… ¿Qué pensamos? ¿Cuála ye la nuestra idea-fuercia? ¿Cómo vamos negociar? Y lo más importante ¿Qué vamos dar en cuenta lo que pidimos? Porque protestar, namás, nun val: ya lo tenemos fecho polo de Cataluña, ¿polo de Navarra? o polo de Madrid. Pero nosotros; los asturianos, digo… ¿Qué contra proponemos?

