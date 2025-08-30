El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Menos toreros, más bomberos

Ente la traxedia, educación, y compasión; y agradecimientu a tolos que tan ahí

Inaciu Iglesias

Inaciu Iglesias

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Otru, y otru, y otru: esto nun acabó y va dir a peor; lo de los incendios, digo. Y lo primero, ente la traxedia, educación, ... y compasión; y agradecimientu a tolos que tan ahí, exponiéndose. Y lo segundo, conspiraciones y negacionismos aparte, aneciar colos datos –de mano, aquello del 30-30-30–; ello ye, que con menos del 30 % d'humedá, vientos a más de 30 km. hora y temperatures perriba los 30 graos el riesgu multiplícase. Lo tercero, saber qu'hai cuatru actores en too esto: los pirómanos, el cambiu climáticu, l'abandonu'l campu y la xestión. Y qu'hai, por dicir, un sieglu los más de nosotros vivíemos en pueblu; pero cuantayá la economía cambió y con ello los usos y oficios, y'l monte creció. Y correr a echar la culpa a los d'enfrente nun va valir pa nada.

