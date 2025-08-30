Menos toreros, más bomberos
Ente la traxedia, educación, y compasión; y agradecimientu a tolos que tan ahí
Gijón
Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00
Otru, y otru, y otru: esto nun acabó y va dir a peor; lo de los incendios, digo. Y lo primero, ente la traxedia, educación, ... y compasión; y agradecimientu a tolos que tan ahí, exponiéndose. Y lo segundo, conspiraciones y negacionismos aparte, aneciar colos datos –de mano, aquello del 30-30-30–; ello ye, que con menos del 30 % d'humedá, vientos a más de 30 km. hora y temperatures perriba los 30 graos el riesgu multiplícase. Lo tercero, saber qu'hai cuatru actores en too esto: los pirómanos, el cambiu climáticu, l'abandonu'l campu y la xestión. Y qu'hai, por dicir, un sieglu los más de nosotros vivíemos en pueblu; pero cuantayá la economía cambió y con ello los usos y oficios, y'l monte creció. Y correr a echar la culpa a los d'enfrente nun va valir pa nada.
Más cabres en monte y menos cabrones nos despachos; menos pijoprogres urbanites y más cuchu nes caleyes; más rigor científicu y menos maderistes, mineronos y ganaderos especuladores; menos llobos y más paisanos; más medios materiales y menos axenda 2030; menos toreros y más bomberos… Ya ven: pa unos la culpa ye de los que baxen impuestos, recorten tolo público y tolo privaticen; y pa otros de los que suben impuestos, engorden tolo público y reglamenten hasta l'esbrozu les sebes. Qué más da; a lo último ye siempre nuestra –y de los del bable– porque, si votáremos bien, el cambiu climáticu arreglaríase, l'exércitu bombardearía los incendios ensin piedá y los pirómanos llevaríen en crotal un microchip.
Pues va ser que non; que milagros nun va haber y qu'apagar los incendios va tornase, cada vuelta, más caro. Pero, atención, prevenilos va resultar siempre más barato. Y perehí podemos entamar; y a poco que lo posemos, tol mundu vamos coincidir en que la meyor forma prevenir ye, precisamente, usar. El monte nun ye un xardín de mírame y nun me toques; y tola vida aneciando con que'l minifundismu yera un atrasu pa ver qu'agora forma parte la solución. Usos y costumes, vezos; habrán perdóname pero, a lo último, esto tamién ye un problema de propiedá. Si'l dueñu ye l'alministración, que venga l'alministración arreglalo. Pero si el práu ye nuestru, nosotros tenemos que mirar por él sacando-y provechu: en pación, madera, caza, frutos o mesmo n'atractivu turísticu.
Esi ye'l cambiu mentalidá: o somos guardianes del paraisu, paisanos y propietarios. O somos namás que contribuyentes.
