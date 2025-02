El incordio

Comenta Compartir

Son altos mandatarios, sentados alrededor de una mesa infinita, y una gran crisis ante ellos. Uno propondrá una idea genial y todos le apoyarán, excepto el último, quien está obligado a discrepar. Eso originará intensos debates y análisis que no harán sino pulir la idea ... original y llevarles al éxito. Así le explicaba a Brad Pitt una autoridad israelí en la película 'Guerra Mundial Z' cómo aprendieron y perseveraron tras el Holocausto y los errores que han cometido desde que calzaban sandalias. Me pareció una idea tan grande como la distancia que la separa de quienes nos gobiernan. ¿Se imaginan una genialidad como ésa aquí? No hace falta que respondan.

