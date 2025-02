Las vicisitudes del rapero Hasél, un individuo poco recomendable que ha ingresado en prisión para cumplir una pena de nueve meses por reincidencia en un ... delito de enaltecimiento del terrorismo y que está asimismo siendo procesado por varias agresiones verbales y físicas, han sido el detonante de grandes movilizaciones callejeras sumamente violentas. La brutalidad de las manifestaciones, dominadas por jovencísimos elementos antisistema y que han causado numerosos heridos y estragos inaceptables, no se corresponde con la defensa de una libertad fundamental, la de expresión, sino con un desahogo mucho más inconcreto que han llevado a cabo cientos de inadaptados, muchos ni siquiera parecían saber por qué se manifestaban.

Es obvio que, como dijo el presidente el viernes, «en una democracia plena es inadmisible la violencia», por lo que el 'caso Hasél' ha de servir apenas como recordatorio de que la ley penal ha de ser reformada para que como norma las transgresiones de esta clase no impliquen penas de prisión. Pero, además, convendría perder unos minutos en adivinar las razones profundas de los alborotadores, que pertenecen a una juventud con escasas expectativas, con un desempleo cercano al 50%, sin una mínima seguridad laboral que les permita emanciparse, sin acceso a vivienda, irritados con un sistema que se desangra por vías de agua absurdas -la pulsión nacionalista ha paralizado Cataluña- que la clase política no tapona, absorta en afanes que no incluyen los problemas sociales reales. ¿No tienen razón para estar indignados?