No creo que exista ningún país en el mundo en el que la estabilidad del Gobierno dependa de unos delincuentes. Bueno, quizá Somalia o algún ... país sudamericano en el que los narcotraficantes marquen el paso, pero eso no son democracias, son estercoleros.

Dice Sánchez que la mayoría del Congreso apoya los indultos, ¿pero puede una mayoría vulnerar la ley? Por cierto, Hitler también tenía mayoría y no por eso dejamos de llamarlo fascista y dictador. Además, ¿quiénes conforman esa mayoría?: los partidos de los delincuentes, los herederos de los asesinos de ETA, los pérfidos desleales del PNV, los separatistas, los comunistas... En fin, la flor y nata de la política.

Si el hecho en sí mismo es corrosivo, los argumentos que se esgrimen para justificarlo son mordaces. Dice Sánchez que la Constitución no ampara la venganza ni la revancha. ¿Cumplir condena es una venganza? ¿Cumplir condena es una revancha?

¿Normalizar relaciones es indultar a los delincuentes?

¿Puede el sujeto Sánchez vender y humillar a España para mantenerse en el poder?

El Tribunal Supremo, en su informe de indulto emitido el pasado día 26, se pronuncia negativamente a su concesión, tanto total como parcial, en términos muchísimo más duros que los recogidos en la sentencia de 14 de octubre de 2019. Se ve que Marchena y sus unánimes han aprendido la lección y se han dejado de buenismos y ensoñaciones. El informe, literaria y jurídicamente, es una obra de arte y fulmina, lamina y pulveriza la pretensión de indulto.

Su lectura es un bálsamo para la esperanza. Tiene párrafos que son auténticas lecciones de derecho constitucional. Para mí, el más contundente, que merece ser transcrito literalmente, es el que dice: «(...) la finalidad del art. 102 de la Constitución no es otra que la de impedir medidas de autoindulto». Y añade que el caso ofrece la singular perspectiva de que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia.

Dicho en lenguaje vulgar, los reos se autoindultarían, contraviniendo palmariamente el precepto constitucional mencionado.

Tampoco se olvida el tribunal de otro requisito del indulto al afirmar que «Esta Sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento», por lo que «el indulto se presenta como una solución inaceptable». Arrepentimiento -y esto lo digo yo- que no debe ser interpretado como una humillación del reo, que siempre podrá optar por el cumplimiento de la pena, sino como una manifestación de su voluntad de no volver a delinquir.

Sánchez prevaricaría si concediese el indulto, aparte de que los indultos no están pensados para reforzar delincuentes, sino para insertar arrepentidos.