El infierno idiota

Comenta Compartir

No me había enterado de que Samantha Vallejo-Nágera también es homófoba. No vamos a caber todos. Pasa por enseñar a la gente lo que haces en tu casa y con tus hijos, que a quién le importa. Por un directo en las redes (qué ... expresión merluza, las redes). Compartía una receta con su hijo Roscón, de 13 años, un niño con síndrome de Down. Contaba ella que en el colegio habían celebrado el Día de la Paz con una fiesta. «¿Y tú con quién bailaste?», preguntó a Roscón. «Con un chico». «¿Con un chico? Los chicos bailan con chicas». Que tampoco es que lo haya metido en el cuarto de los ratones de Zipi y Zape. Pues ha tenido que disculparse, que no tenía intención de herir u ofender a algunas personas. «Me he expresado mal y nada más». Algunas personas es la fórmula correcta para este sinsentido de lo que no es correcto. Dice Pedro Sánchez que son la izquierda que sabe que el cielo está en la tierra. También contribuís a que sea un infierno idiota.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión