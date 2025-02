Comenta Compartir

El pasado 17 de mayo fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Lamentablemente, muchos siguen considerando esta inclinación como una enfermedad, aunque no esté presente en ningún manual de diagnóstico psicológico como una verdadera patología. Peor aún es que este ... tipo de discriminación, muchas veces, esté dentro de las familias. En su propio entorno, un joven solo debe ser entendido, protegido y amado por lo que es, sin ningún límite, y no criticado por no avenirse a lo establecido por la sociedad.

