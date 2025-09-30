El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

El mal, la herida y el juicio

Isabel Calvo

Escritora

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:54

El mal no siempre es lo que creemos. No habita como un enemigo en las acciones, sino en el instante silencioso donde una acción toca ... nuestra historia, donde activa aquello que llevamos dentro y que aún no sabemos nombrar. Filósofos como Agustín, Kant o Hannah Arendt lo miraron desde distintas luces: Agustín hablaba de su ausencia, Kant de la voluntad que se desvía de la ley moral, Arendt de la banalidad que permite hacer daño sin pensarlo. Hoy, muchos consideran que el mal no existe como sustancia, sino como un juicio: algo se vuelve 'malo' porque alguien lo percibe así, porque despierta sus valores, sus expectativas, sus heridas.

Espacios grises

