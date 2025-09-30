El mal, la herida y el juicio

El mal no siempre es lo que creemos. No habita como un enemigo en las acciones, sino en el instante silencioso donde una acción toca ... nuestra historia, donde activa aquello que llevamos dentro y que aún no sabemos nombrar. Filósofos como Agustín, Kant o Hannah Arendt lo miraron desde distintas luces: Agustín hablaba de su ausencia, Kant de la voluntad que se desvía de la ley moral, Arendt de la banalidad que permite hacer daño sin pensarlo. Hoy, muchos consideran que el mal no existe como sustancia, sino como un juicio: algo se vuelve 'malo' porque alguien lo percibe así, porque despierta sus valores, sus expectativas, sus heridas.

Antes del juicio, antes de los valores, existe la vida en su forma más cruda y primitiva. El niño pequeño no conoce lo que es bueno o malo; solo siente: hambre, miedo, abandono, desprotección, amor. Cada una de estas sensaciones deja huellas invisibles, cicatrices tempranas que moldean cómo percibiremos el mundo. No hay palabras, no hay razonamiento; solo está la herida, silenciosa y profunda, registrada en el cuerpo y en la memoria emocional, como un eco que acompaña cada acto futuro. Cuando la mente se desarrolla, nacen los valores y con ellos la capacidad de juzgar. Entonces recibimos acciones y las etiquetamos: esto es bueno, esto es malo. Pero cada juicio lleva la impronta de nuestras heridas. La misma acción puede arrastrar a alguien al dolor más profundo, mientras que otro apenas la percibe. No es que el acto cambie; es que la herida del receptor colorea la percepción, define la intensidad del impacto, escribe la narrativa emocional que le damos a cada experiencia.

Podemos imaginarlo como un paisaje de capas: •La primera es la vida y la experiencia, la sensación pura, antes de palabras y conceptos. •La segunda es la herida, la cicatriz invisible que condiciona nuestra percepción. •La tercera es la reacción emocional, el encuentro de la acción con la sensibilidad. •La cuarta es el juicio, la etiqueta que damos de bueno o malo, consciente o inconscientemente.

El mal surge en la intersección de estas capas: no en el acto aislado, sino en la relación entre la acción y la herida que toca. Es un espejo que refleja nuestra historia, nuestras necesidades, nuestras fragilidades. Reconocer esta secuencia nos ofrece un espacio de libertad. Podemos mirar el dolor con claridad, separar la acción del juicio, observar nuestras heridas sin quedar atrapados en ellas. Nos convierte en testigos conscientes de nuestra historia, capaces de responder con claridad y compasión. El mal deja de ser un enemigo exterior; se transforma en un maestro silencioso, que nos invita a mirar dentro, a entender nuestras cicatrices, a sentir antes de juzgar y a caminar con lucidez por la compleja red de relaciones humanas.

Al final, cada acto que etiquetamos como 'malo' es también un llamado a la conciencia, un recordatorio de que las heridas existen y que nuestra libertad consiste en decidir cómo responder, cómo convertir el dolor en claridad y cómo encontrar, en medio de la vida, un camino propio de comprensión y compasión.