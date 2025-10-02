Otro adiós

Comenta Compartir

Casi copia literal del artículo publicado hace unos días por la escritora Laura Castañón. Cuando estaba asimilando lo que ella titulaba 'Tantos adioses', que tan ... bien reflejaba la situación de quienes ya tenemos unos años, ¡zasca!, fallece Puri, para casi todos Citoula, la fotógrafa durante tres décadas de EL COMERCIO, con la que muchos tuvimos relación por su función foto periodística en nuestro diario y por la proximidad y por la estela empática que producía su personalidad. Era especial, conmigo lo fue. Recuerdo que unos días antes de jubilarse se presentó en el Ateneo, cuando estábamos en el palacio de Revillagigedo, cámara al hombro como siempre, aunque no había ningún acto en ese momento. Y con su jovialidad habitual me dice: «Te voy a hacer unas fotos». A la pregunta de para qué, me responde que como recuerdo porque se jubila. Sentí vergüenza, porque si algo no soy es fotogénica y tampoco venían a cuenta las fotos, más allá de tocar ese ego que todos llevamos más o menos oculto. Me dejé hacer, imposible zafarse, ella siempre persistente y convencía. A los pocos días me entregó las fotos más bonitas de mi vida. Así era Puri. Porque sí, sólo por complacerte y a cambio de nada. Bueno, de algo importante sí, de su amistad y proximidad. Sus compañeros/as de trabajo de EL COMERCIO ya lo han dicho todo en los artículos que le han dedicado. Yo me quedo con la que en su día fue sorprendente anécdota y con las fotos que acabo de sacar de un cajón y que son el reflejo de su buen hacer, de su personalidad, de esa gran amiga que esta semana se fue. Siempre me la recordarán y se las pasaré a mis nietas contándoles cómo sucedió.

Cambio de tema, viro hacia el Ateneo, hacia esa institución que habiendo sido mi casa, ya no lo es. Pero sigo pensando en su futuro y también en ese pasado glorioso que tuvo de la mano de José Luis Martínez y que me gustaría se retomase, que no digo que vaya mal, pero pido más. Un Ateneo cultural, literario, histórico, musical, científico. Vamos lo que fueron los ateneos de toda la vida. Y veo al frente a una mujer, insisto, sería la segunda presidenta de la institución. Pero no se me logra, las candidatas que yo pienso son las adecuadas no dan el paso al frente. Sé que Álvaro, Muñiz, el actual presidente, hace todo lo que puede en medio de sus muchas ocupaciones, y agradezco que si alguien no se presenta no lo 'deje caer', como él mismo manifestó. Yo sé que tiene una excelente junta directiva de mujeres (Cristina Álvarez de Cienfuegos, Socorro Suárez Lafuente, Trinidad Rodríguez, Nieves Viesca, Isabel Menéndez Benavente…), estoy casi segura que con su apoyo, incluso actuando de vicepresidente, con su empuje alguna de ellas tomaría las riendas del Ateneo. La alternancia es siempre muy buena. Una vez más queda dicho, en nombre propio y en de algunos ateneístas que me paran para decírmelo.

