Comenta Compartir

Hace unos días encontré a Maxi, amigo de mi familia y por ubicarlo un poco más, gran valedor en Asturias de la cantante Massiel, en ... su día ganadora de Eurovisión. Y venía Maxi del Festival de la Sidra un poco contrariado porque había iniciado hace algunos años la colección de vasos de ídem (sidra) que desde hace 34 años se replicaban con motivos del tema: manzanines, echadores de sidra, mocines a la vera de un árbol, de romería… motivos todos relacionados con tan preciada bebida. Maxi empezó su colección con retraso, pero ahora, o hace algunos años, le entró el gusanillo del coleccionismo y su intención era hacerse con los que le faltan que, además, el había visto en casa de una amiga que sí los tiene todos. Pero no los hay. En Gijón somos, o fuimos, muy aficionados a coleccionar. En este diario EL COMERCIO, mi padre por la década de los noventa publicó una serie de artículos dedicados precisamente al 'coleccionismo gijonés'. Han pasado muchos años y el recuerdo que me queda es la cantidad de cosas variopintas que los gijoneses coleccionaban. Mucho más allá que los sellos, las vitolas de los puros, los cromos de chocolates La Herminia (qué cromos, hoy son una verdadera joya)…, todo lo imaginable se coleccionaba en Gijón. No se me olvida Margarita Hulton, una gran señora que coleccionaba burros disecados (no sé si se puede decir así) en la calle Marqués de San Esteban, expuestos en una galería que daba la Fomento. Parece raro, pero no lo era tanto. Regreso a los vasos de sidra, que son la preocupación de Maxi y la devoción mía. Es decir, aparte de la amiga de Maxi, ¿alguien más oficialmente guardó dichos vasos? ¿Existe en algún museo esa colección ahora que la sidra es mucho más que un culín debaxo el horru. ¡Quién le iba a decir a mi abuelo Evaristo que estaba ante una bebida declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad… Aunque pensando mejor, yo creo que él ya lo sabía, a una botella de buena sidra nada le hizo nunca sombra. Y sigo por los cerros de Úbeda. Me centro: casi que doy por hecho, ojalá me equivoque, que esa colección, que en este caso sería patrimonio de los gijoneses, no figura en ningún museo (al menos debería de estar en el Pueblo de Asturias). Se me ocurren dos cosas, una de mi cosecha y la otra aportada por Maxi. Va la mía, muy atrevida y osada: ¿podría alguien que tenga la colección completa donarla al Pueblo de Asturias? Y termino con la propuesta de Maxi: ¿Habrá alguna posibilidad de reeditarlos, así Maxi completa su colección y otros podemos empezarla? Dicho queda, uno y otro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión