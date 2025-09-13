El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dejen de momento a Piñole donde está

Isabel Moro

Isabel Moro

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Anda un poco revuelta la ciudadanía de bien, la que quiere velar por el patrimonio cultural de este Gijón del alma, ante la decisión acordaba ... por los gobernantes de trasladar el Museo Piñole al futuro edificio (digo futuro porque ni se ha empezado a construir) junto a la antigua fábrica de tabacos, Tabacalera, para según parece, destinar el actual museo a otros menesteres, igual de buenos pero distintos. No digo que como gijonesa me parezca mal el traslado, porque dicen que el nuevo enclave permitiría albergar obra que hoy no es posible exponer por falta de espacio. En teoría, es perfecto. Pero en la práctica, no me parece tan bueno. Primero, porque aunque haya un salto previo, consistente en una macro exposición en el Palacio de Revillagigedo, Tabacalera no se sabe con exactitud cuándo estará disponible; incluso pudiera hasta no corresponderle inaugurarlo a la actual Corporación. Y en segundo lugar, porque estamos hablando de una donación hecha bajo unas condiciones que, dicho sea de paso, no fueron muy fáciles, ya que Enriqueta, la viuda del pintor, nunca estuvo dispuesta a acceder a nada que fuera distinto al precioso y emblemático edificio en el que hoy se alberga. Supongo, sería de justicia, que en el nuevo museo habrá espacio para otros muchos pintores que en Gijón (en Oviedo ya lo tienen en gran medida) deben tener un espacio. Pienso en Mariano Moré, en Manuel Medina (el pintor de Roces), en Marola, en Aurelio Suárez, en Rubio Camín, en Orlando Pelayo… No cito a Evaristo Valle porque él tiene su propio Museo; y también lo tiene Juan Barjola, gran pintor de Badajoz, muy premiado, pero con escasas vinculaciones con Gijón. Piñole es otra cosa, porque es nuestro pintor, el de Gijón de toda la vida que decimos los de aquí. Estoy segura que si Carantoña levantase la cabeza quedaría espeluznado ante el cambio a un lugar que aún no existe. Y de lo que estoy muchísimo más segura es de que con el artículo que escribiría, no como este que sé que no tiene la fuerza que el tema requiere, borraría de un plumazo la idea de 'quitarle' a Piñole su pequeño museo; porque pequeño si es, pero entrañable para los gijoneses y acorde al deseo del pintor y al de su máxime valedora, Enriqueta. Terminen el de Tabacalera y luego, empiecen a valorar. Lo otro suena un poco a castillos en el aire; o, lo que es lo mismo, desvestir un santo para vestir otro. Busquen otra ubicación para la Casa de Encuentro de las Mujeres, que seguro aparece.

elcomercio Dejen de momento a Piñole donde está