De libros y amigos

Isabel Moro

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Dos de mis amigos han presentado en el Ateneo Jovellanos sus últimos libros: primero lo hizo José María Ruílopez y luego José Martín Lanchas. Dos ... obras totalmente opuestas en temática, pero ambas interesantes. José María Ruílopez presenta con tono humorístico, toda vez que ácido, un drama de amor, odio y celos que lleva por título 'Sencillamente ¡oh!, Diosa'. Presentó la novela la también escritora Cristina Álvarez de Cienfuegos que la tilda de espléndida, pese a la crudeza de algunas escenas de sexo; no en vano es la vida de una prostituta contada por ella misma. Añade Cristina que es un libro que engancha desde el primer momento. Por mi parte, estoy 'enganchada' ahora en su lectura y, pese que el tema prostitución me queda un poco lejos, reconozco que son realidades que ahí están y que tratadas, como es el caso, con maestría de buen autor, merecen ser leídas.

