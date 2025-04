Comenta Compartir

Considero de verdadera justicia las medallas y distinciones que Gijón hace anualmente a personas que con su trabajo contribuyen a engrandecer nuestra villa en cualquiera ... de sus facetas. Tengo, cierto es, mis preferencias, o más bien mis querencias hacia unos u otros. Sin menospreciar a nadie, por supuesto, quiero pararme en Janel Cuesta, con quien yo creo tenemos una deuda importante, porque pocas personas han escrito tanto sobre nuestra historia local y por ende sabe tanto de ese pasado reciente que unos casi hemos olvidado y otros ignoran porque no lo han vivido. Y aquí voy a desvelar un secreto poco conocido. Janel tiene su edad, que él no oculta y de la que presume por su buena salud, y por tanto conoce de primera mano la vida de muchos personajes que en Gijón han sido y de los que poco se sabe; pues bien, cuando hace falta información de una figura relevante y no se conoce con exactitud su trabajo, lo más normal es decir «pregúntaselo a Janel». No hay fuente de información más fidedigna. Pero no solo por eso, que también, Janel se merece este reconocimiento (Medalla de Plata) por su trayectoria deportiva, por sus 36 libros publicados, por miles de artículos en prensa y, en mi caso y en el de quienes lo conocemos en las distancias cortas, por ser una persona de bonhomía extraordinaria, de las que escasean bastante. Así que amigo, que sé que lees mis articulillos, mi más sincera enhorabuena.

Luego está la Cocina Económica. Cómo no concederle la dorada medalla si Gijón es más solidario gracias a su ayuda. Es importante su encomiable labor, esas comidas que se ofrecen, ese escucha para dar soluciones a cosas que desgraciadamente muchas veces ni las tienen. Pero ahí están sus voluntarios a pie de cañón, sirviendo comidas, escuchando, siendo alguien para los más necesitados. Pero aquí, con independencia de sus directivos, siempre admirables, no puedo menos que tener un recuerdo para Luis Adaro presidente y promotor de la misma hasta ser sustituido por Pedro González Fuentes. Creo que sería justo, al menos, mencionarlos. De Pedro puedo decir que, sin ser gijonés, siempre tuvo una gran implicación en las obras sociales, en la Cocina Económica concretamente, en su mandato se hicieron importantes reformas y dejó una importante huella que no se puede olvidar. El premio creo que va para todos los que lo hicieron posible y para los que lo siguen haciendo. Enhorabuena. Por supuesto, mi enhorabuena a los Serenos, a la Casa Malva, ambos muy merecedores de ser reconocidos públicamente, son el plus de Gijón. Y a Cote, el nuevo Hijo Predilecto de Gijón, el Sporting siempre tiene que estar presente en este mi Gijón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión