Miscelánea

Isabel Moro

Isabel Moro

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Así, sin más, como dice la RAE, mezcla de cosas distintas. A ello me pongo. Se convocan elecciones para el 20 de noviembre en mi ... querido Ateneo Jovellanos, en el que con gusto dejé una bonita parte de mi vida. Leo, por supuesto en EL COMERCIO, que si no se presenta nadie, lo hará el presidente actual, «No voy a dejar tirado el Ateneo», apostilla Álvaro Muñiz. Me parece bien que continúe, sería su tercer mandato; pero me duele mucho que nadie dé un paso al frente y se postule para dirigirlo. Siempre pensé que la alternancia era buena y también se me habían ocurrido dos personas muy vinculadas a la institución: la psicóloga Isabel Menéndez Benavente, la catedrática Socorro Suárez Lafuente y la escritora Cristina Álvarez de Cienfuegos (las tres miemrbos de la actual directiva). Me hacía ilusión que fuese de nuevo una mujer la que ocupase el cargo. Tal vez sería necesario darles un empujoncito…, pero comparto con Álvaro que una institución con tanta solera como tiene el Ateneo Jovellanos no puede dejarse al albur. Sea pues, lo que esté destinado.

