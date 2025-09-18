Miscelánea

Así, sin más, como dice la RAE, mezcla de cosas distintas. A ello me pongo. Se convocan elecciones para el 20 de noviembre en mi ... querido Ateneo Jovellanos, en el que con gusto dejé una bonita parte de mi vida. Leo, por supuesto en EL COMERCIO, que si no se presenta nadie, lo hará el presidente actual, «No voy a dejar tirado el Ateneo», apostilla Álvaro Muñiz. Me parece bien que continúe, sería su tercer mandato; pero me duele mucho que nadie dé un paso al frente y se postule para dirigirlo. Siempre pensé que la alternancia era buena y también se me habían ocurrido dos personas muy vinculadas a la institución: la psicóloga Isabel Menéndez Benavente, la catedrática Socorro Suárez Lafuente y la escritora Cristina Álvarez de Cienfuegos (las tres miemrbos de la actual directiva). Me hacía ilusión que fuese de nuevo una mujer la que ocupase el cargo. Tal vez sería necesario darles un empujoncito…, pero comparto con Álvaro que una institución con tanta solera como tiene el Ateneo Jovellanos no puede dejarse al albur. Sea pues, lo que esté destinado.

Por otra parte, han corrido ríos de tinta, en diferentes sentidos, sobre el traslado del Museo Piñole. Aquí, en EL COMERCIO, yo publiqué mi opinión que, según vi después, es contraria a los socios del Ateneo Jovellanos. Pero, reitero mi aclaración, se trataba exclusivamente de una opinión personal, Álvaro expresaría la de los socios de la institución, representándolos. Yo me represento a mí misma; o sea, poca cosa. Si hay intención de enfrentarnos: pérdida de tiempo. Eso sí, me sigo oponiendo al traslado. Pero no me manifestaré, soy pacifista por naturaleza.

Y paz es lo que más necesita en estos momentos el mundo. No creo, no obstante, que se consiga entorpeciendo una vuelta ciclista o no asistiendo a Eurovisión; que, dicho sea de paso, nos evitaría el bochorno de quedar siempre de los últimos. Pero no, no convienen estas bromas cuando se cuentan por miles los fallecidos, los hambrientos, los niños. ¡Ay, los niños! Qué hacer para evitar tan terrible masacre. Desde luego nosotros nada, ni con manifestaciones ni sin ellas, hay que ir más arriba, a ese mundo de políticos tan enfangado por el 'y tú más', por el poder que tan enganchados los tiene. Siento desolación al ver tanto sufrimiento, como nos pasa a todos los ciudadanos de bien, siento rabia hacia quienes pudiendo hacer algo, en las altas esferas, no lo hacen. No arriesgan, porque hay que vender armas, o lo que sea, porque tienen que demostrarle al mundo su poderío. Se creen eternos, pero no lo son. Al final una tumba de dos por uno será suficiente para ellos, como la de toda persona, con poder o sin él. Son torpes, además de malignos.