No hay razón para ocultar la solidaridad

Isabel Moro

Isabel Moro

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Leo el fin de semana pasado, en EL COMERCIO, el artículo de mi admirada Laura Castañón, titulado 'Lo mal diseñada que está la vida'. Y ... como yo llevaba unos días con demasiados sobresaltos emocionales por tantas cosas como suceden a mi alrededor, o un poco más lejos que poco importa la proximidad, pues los celebro, porque como mínimo me pone en sintonía con quien, salvando distancias de escritora, ve las cosas como yo. Algo falla, no sé si en el diseño, como dice Laura, hay gustos y creencias para todo, pero desde luego, falla. Sobre todo la de algunos, demasiados.

