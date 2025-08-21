No hay razón para ocultar la solidaridad

Leo el fin de semana pasado, en EL COMERCIO, el artículo de mi admirada Laura Castañón, titulado 'Lo mal diseñada que está la vida'. Y ... como yo llevaba unos días con demasiados sobresaltos emocionales por tantas cosas como suceden a mi alrededor, o un poco más lejos que poco importa la proximidad, pues los celebro, porque como mínimo me pone en sintonía con quien, salvando distancias de escritora, ve las cosas como yo. Algo falla, no sé si en el diseño, como dice Laura, hay gustos y creencias para todo, pero desde luego, falla. Sobre todo la de algunos, demasiados.

También por EL COMERCIO me entero del traslado de diez migrantes menores a nuestro Principado, y al día siguiente, leo que llegaron con lo que yo diría que es premeditación y alevosía, porque ni tan siquiera lo habían comunicado al equipo de gobierno de nuestra ciudad. Algo que debería de ser un acto sencillamente solidario se convirtió en un acto furtivo. La verdad, no entiendo la falta de transparencia, la falta de información a la ciudadanía que, al carecer de ella, se reveló en las redes con toda suerte de improperios y creo que hasta una pancarta xenófoba de alguien que sí sabía donde llegarían se colocó. Todo impresentable y como diría Laura, mal diseñado.

Pero no era esa toda la trampa, porque los menores, ya no lo eran tanto, tenían 16 y 18 años, luego están al final de su adolescencia; lo que creo trataron de justificar diciendo que eran solicitantes de asilo. Lo doy por bueno, pero a las claras, sin trampas, sin ocultaciones. Por suerte, mi faceta solidaria iniciada en UNICEF in illo tempore, no la he perdido con la edad; aunque ya salvo opinar, y algunos dirán que erróneamente porque los tiempos han cambiado, poco o nada puedo hacer sino considerar que es necesario echar una mano, máxime si de niños se trata y, ya apurando un poco, también de adolescentes. Pero claro, ofreciéndoles alguna posibilidad de sobrevivir, más allá de darles un plato de comida, y un albergue. Y a los dieciocho años, qué.

Me dirán quienes organizan todo esto que no es así, pero ante la evidencia, ante el desconocimiento del ciudadano de a pie como yo de lo que se hace, de lo que se les ofrece para integrarse en la sociedad, muy necesitada, por otra parte, de gente joven formada para trabajar, surge el rechazo. Creo que tenemos derecho a ser informados, para eso está la prensa, de cuanto se hace o se piensa hacer para su integración, hacerlo callando sin luz ni taquígrafos invita directamente al rechazo.

Señores/as de quien dependa, háganlo bien, infórmennos adecuadamente que Gijón es una ciudad solidaria, pero no traten de colárnosla. Olvídense de los xenófobos, son cuatro gatos créanme, pero el resto, que somos la mayoría, queremos información, queremos saber qué será de esos niños y/o adolescentes que deciden traer a Gijón, así, sin más. Pero para ofrecerles qué, piénsenlo bien y cuéntennoslo. En sus manos está diseñar (como diría Laura) el futuro de los que nada tienen y arriesgaron su vida para llegar hasta aquí. Otro cantar es si debe de seguir permitiéndose la llegada de pateras, ese es otro capítulo.