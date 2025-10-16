El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Roberto Molinos en el Evaristo Valle

Isabel Moro

Isabel Moro

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Tiene para mí gran atractivo en las mañanas soleadas, esta vez de otoño, darme una vuelta por el Museo Evaristo Valle. Es un encuentro con ... la naturaleza, un aislamiento del este bullicioso Gijón que tanto quiero, y muchas veces, además, me encuentro con un plus. Así fue el pasado domingo, se inauguró una muy interesante exposición del fotógrafo Roberto Molinos, que después supe que había hecho su primera exposición precisamente en el museo hace cuarenta años, y me cuentan también que en aquella ocasión hizo múltiples retratos a los visitantes, que en su día también fueron objeto de exposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  2. 2

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  3. 3 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  4. 4 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  8. 8

    La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M
  9. 9

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra
  10. 10 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Roberto Molinos en el Evaristo Valle