Alexandre Zurawski: el jaguar azul

El día que Cervero dejó para siempre el Real Oviedo, pensé que nunca volvería a sentir cariño, aprecio o simpatía por un jugador. No sé ... si porque a los ídolos que escogemos durante la inocencia de la infancia les envuelva una magia que, cuando uno empieza a ser paisano, pierde por culpa del paso del tiempo y las embestidas de la vida.

Sin embargo, aquel brasileño risueño, rubio y de ojos claros que llegó hace dos temporadas se ganó rápidamente un sitio en mi once titular. Quizás porque su lucha y su pundonor me recordaban a Cervero o porque, simplemente, me sentía identificado con él dentro del terreno de juego. Siempre he tenido especial devoción por los futbolistas que disfrutan del contacto físico y juegan los noventa minutos con un cuchillo entre los dientes. No recuerdo la cantidad de veces que me jugué los cuartos en la tertulia de la barra de algún bar de Oviedo al defender que era el mejor delantero que podíamos tener. Arremetía contra los centrales sabiendo que les haría saltar por los aires, peleaba en solitario consiguiendo sacar petróleo en muchas ocasiones y estaba dispuesto a jugarse su salud por el escudo que llevaba en el pecho. Me cuesta encontrar a un jugador que desde la marcha de Diego Cervero entendiera y representara tan bien el orgullo, el valor y la garra que rigen como lemas del club.

De todos sus goles, no he podido olvidar el que le mete al Racing en casa. Aquel sombrerito sobre el control del pase de Colombatto y aquella definición para empatar el encuentro aparecen de vez en cuando en mi cabeza para ratificar que era, y será allí donde vaya, un delantero que podría habernos dado alegrías en Primera. Jamás dio un problema en el vestuario y aceptó su roll de segundo delantero con la llegada de Paunovic. Jugó a pesar de sus molestias físicas y se entregó en cuerpo y alma en cada balón. Me hubiera gustado mucho ver a esa sonrisa brasileña jugar en los campos de Primera, aunque te llevas algo mucho más importante de una ciudad que no perdona a sus enemigos, pero tampoco olvida a sus héroes. El cariño, el agradecimiento y la devoción de una afición que con tus goles vio volver a su equipo a la élite. Alexandre Zurawski, Alemao, siempre será uno de los nuestros, y Cumbi lo sabe.