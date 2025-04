Berrinches y revalorizaciones

Comenta Compartir

Nunca me ha faltado de nada en casa y he visto a mis padres hacer sacrificios, pero me hubiera gustado tener un par de ceros ... más en la cuenta bancaria para poder invertir en la infraestructura de la ciudad de Oviedo. Nunca se me había pasado por la cabeza hasta hoy, porque el Ayuntamiento ha compartido el valor de El Asturcón si el Real Oviedo quiere comprarlo. La cifra, aproximadamente 39,9 millones de euros, no es lo que me ha llevado a fantasear con mis dineros, sino el crecimiento del valor en apenas un mes. El 5 de marzo valía, aproximadamente, 15,3 millones de euros. Es decir, actualmente vale más del doble. Ha llegado tan lejos la noticia, que un amigo que trabaja en un fondo de inversión me ha llamado esta tarde para ver si le podía poner en contacto con alguien que estuviera interesado en vender algún inmueble a título personal. Por suerte o por desgracia, no conozco a nadie en la ciudad. Así que tuve que quedarme con las ganas de que mi amigo me premiara con una buena botella de whisky y una buena caja de puros. Aliciente que me propuso sin ni si quiera saber mi respuesta. Pero son estos pequeños detalles, y otros de diferente calado, los que suelen animar a la gente a levantar el teléfono y hacer de intermediario en estos negocios. O eso me comentó antes de colgarme.

Pero el problema de toda esta situación no son los precios ni las revalorizaciones, sino la sensación que transmite el Ayuntamiento de Oviedo a todos sus ciudadanos, que no es otra que la aparente necesidad de entorpecer el futuro y el crecimiento del Real Oviedo. Durante la campaña sobraban los mensajes oviedistas y las reformas para mejorar los accesos del Carlos Tartiere y, sin embargo, los últimos acontecimientos revelan todo lo contrario. Hay quien no ha olvidado las declaraciones del alcalde en el día 15 de marzo de 2024 donde decía que habría un antes y después si el club decidiese hacer la ciudad deportiva fuera de Oviedo. Entiendo que Alfredo Canteli, Alfredito para el Presidente del Real Oviedo, se sentiría más cómodo si la presentación del ACF en el Café Español, en la que estuvo presente, y la desaparición del equipo de la ciudad hubiera sido un éxito. Por suerte, esta afición demostró no tener ningún tipo de miedo a los estamentos políticos tanto locales como regionales y consiguió la salvación del Real Oviedo. Pero, aunque hace mucho tiempo de aquello, si mañana hubiera elecciones, quizá el Partido Popular se llevase una sorpresa en los resultados después de estas gestiones. Por mucho que los aficionados azules no queramos que nuestro equipo se convierta en un arma política, su valor social lo hace inevitable. Ojalá llegue el día en el que un partido, y no me importa lo más mínimo el color que lleve, defienda a este equipo y lo represente institucionalmente como se merece. Mientras tanto quedará lidiar con gente que hubiera brindado por nuestra muerte.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Real Oviedo