Convierte y cree en el ascenso

No escribí una columna sobre ello durante la semana porque hacer ruido desde los periódicos es lo último que ahora mismo necesita el equipo, pero ... que constantemente la vuelta de Carrión sea el tema de una parte de la afición del Real Oviedo es preocupante. Primero, porque es una falta de respeto a Paunović, que ha conseguido cambiar la dinámica del equipo y acaba de conseguir una victoria contra el Huesca muy importante. Segundo, porque Carrión se fue faltando al respeto a todos los aficionados de este club por sus formas y sus modales. Alguien que trató de semejante manera al Real Oviedo debería de alejarse del foco del equipo, porque su etapa, aunque fue muy bonita, terminó hace tiempo. Y, tercero, porque pensar en que sucederá dentro de unos meses es dar por perdida el tramo final de una temporada donde aspiramos a todo. Entiendo a los cenizos, pero estamos en un momento donde lo que necesitamos es que la locura colectiva alrededor del club estalle para generar en los últimos partidos un ambiente inigualable.

Otro asunto que me llama la atención es el victimismo de los árbitros. Dicen que sus hijos lloran en el colegio o cuando llegan a casa por los comentarios de sus compañeros. Entiendo la frustración como padre de ver cómo tu hijo hace preguntas en casa que no le corresponden y sufre en clase situaciones que no son agradables. Hay que educar a que los niños no valoren a sus amigos por los hechos de sus padres porque no son responsables, aunque más de veinte o treinta se hubieran ido llorando a casa y aguantado burlas de otros compañeros si su equipo hubiera perdido el partido tras anular inexplicablemente un gol al Real Oviedo. Esa hipotética derrota en otro momento de la temporada costó a un entrenador su puesto. Así que asumir las consecuencias, aunque no estén justificadas y en muchas ocasiones reflejen lo enferma que está la gente, de tener un trabajo del que todo el mundo puede opinar y cree saber hacerlo es el primer paso de comportarse como un adulto y darle ejemplo a los más pequeños.

Terminé sudando de tanto sufrir en los últimos minutos. No puede dominarnos tanto un equipo con un jugador menos. Parece que es imposible ganar un fin de semana tranquilos, aunque es lo que nos queda de aquí hasta el último partido. No tengo otra cosa en la cabeza que el viaje a Santander el próximo domingo. Me importa muy poco como quede la clasificación y lo que haga el resto. Hay que asaltar el Sardinero y volver con los tres puntos. Para ello necesitamos que la locura vuelva a apoderarse de nosotros y llevemos en volandas al Real Oviedo. Sabemos hacerlo porque dedicamos nuestra vida a ello. No importa el día ni la hora que allí habrá un aficionado animando durante todo el encuentro. Que vuelvan los estandartes a los balcones y las banderas a los mástiles de las calles de Oviedo. Esta ciudad está en pie de guerra porque quiere ver a su equipo cerrar el círculo de los años de barro e infierno.