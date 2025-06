Ilusiones azules

Comenta Compartir

Tengo un nudo en el estómago desde el domingo pasado que pensaba que no se desharía hasta el día del partido. Me gusta ver el ... espíritu alegre y combativo que el oviedismo ha despertado a pesar del gol en contra y del penalti fallado. No conozco a nadie a mi alrededor que no crea que podemos ganar en casa. Hacía tiempo que no veía a tanta gente con esa mentalidad. Solamente pensando en el éxito, en la victoria. Y es que ese es el primer paso para que todo suceda como queremos, porque, para hacer que pase, primero tenemos que obsesionarnos con ello y perseguirlo hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, a pesar de estar en el mismo grado de locura y ansiedad que la gente que me rodea, el nudo de mi estómago no se ha ido aflojando a lo largo de la semana. Creo de la misma manera que los católicos creen en el Papa y los veganos en la Pachamama. Creo ciegamente porque la única manera que tengo de entender la vida es abrazando lo que me hace feliz y dejando que me mate. Sin medias tintas ni remordimientos. Quizá por eso lo único que ha conseguido bajarme la tensión hayan sido los niños que, desde los patios de sus colegios, han cantado el himno del club, se han vestido con sus camisetas y sueñan con jugar en el Carlos Tartiere. Confieso que me han sacado alguna lágrima porque me han recordado a aquellos años cuando el que escribe era como ellos y del Oviedo éramos cuatro. Cuando acudimos en una excursión del colegio a la TPA tres compañeros con camisetas del club y algunos se reían y nos miraban raro. Cuando no estábamos de moda. Cuando éramos seres extraños. Ver y sentir por la calle la ilusión de los más pequeños es otro motivo más para que los aficionados nos rompamos las cuerdas vocales animando y los jugadores se dejen la piel en el campo. Juntos lo vamos a conseguir, pero que llegue ya el sábado. Porque a este paso veré el partido desde el otro lado.

