Mantener viva la llama

Si al niño que acompañó al Real Oviedo por los campos de barro de España le dijeran que su equipo está a dos puntos ... del ascenso directo a Primera División y que todavía hay seis en juego, probablemente no se lo creería. Por aquel entonces, aunque lo importante era salir de esa categoría que no nos correspondía ni por afición, ni por historia, la batalla más importante era ayudar al club en cualquier aspecto para tratar de conseguir la salvación económica. No importaba si era comprando acciones, pintando el campo o arreglando el Requexón. Por suerte la salvación llegó desde México y las cosas, con sus luces y sus sombras, como sucede en todas las familias, fueron construyéndose poco a poco hasta llegar al día de hoy.

Fue en el minuto noventa y tantos donde todo lo que tenía en la mesa del salón salió por los aires. Estaba acurrucado debajo de la manta del sofá pidiendo un milagro a la Virgen y no sé si por Dios o cualquier tipo de otra divinidad apareció Paulino, balón de oro, balón de platino, en el segundo palo con la fuerza de un toro para mandar ese balón al fondo de las mallas. Grité como si me hubiera tocado la lotería, como si hubiera encontrado a la mujer de mi vida, como si la muerte me hubiera dado otra oportunidad y los cimientos de mi vida no hubieran conseguido desmoronarse.

Quedan seis puntos y tan sólo nos separan dos del ascenso directo. Llevo escribiendo la misma columna desde hace meses porque me niego pensar que es imposible lograrlo mientras den los números, y porque Paunović, por todo lo que está consiguiendo, se merece que tengamos una fe ciega e innegociable en su equipo. Seguro que este gol en el descuento no hubiera sido posible sin la ayuda desde el cielo de oviedistas como Dubovský y Joel Giraldo Gonzalez. No dejemos que esta llama se apague. Sigamos peleando por el sueño de ver al Oviedo en Primera, que también era el vuestro. Prietas las filas, la ilusión y la esperanza nos harán ganar el combate.