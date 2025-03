¿Cómo podemos ayudaros?

Me ha costado mucho no salir corriendo de la habitación del hotel de Budapest y tirarme al Danubio. No sé si lo que me ha ... echado hacia atrás ha sido el frío o la pereza que a uno le asalta a las once de la noche, pero desde luego que lo que no me ha salvado de una hipotermia ha sido el Real Oviedo. Y no hablo en términos futbolísticos, porque ahí puedo dejarme llevar por un criterio con el que no tiene por qué estar de acuerdo todo el mundo. Pero hay una cosa que es innegociable para conseguir un ascenso a Primera División y son las ganas de lograrlo. El equipo puede entrar en una mala dinámica y la gente que se ponga histérica por eso tendría que hacerse mirar en que categoría estamos y cómo funciona esto. El ejemplo perfecto es el Burgos, que en apenas un par de semanas han pasado de la zona roja de la tabla a pelear por entrar en el 'play off'. Incluso el Racing, que a pesar de sus tropiezos la afición y el equipo siguen estando muy unidos. Saber gestionar las crisis es lo que diferencia a los equipos que a final de temporada consiguen el objetivo y no es ninguna novedad que de repente las cosas no salgan y no haya una explicación para ello.

Pero lo que me han transmitido los jugadores en el terreno de juego no depende del entrenador que está en el banquillo. Entrar fuerte a un choque, no dar por perdido un balón, presionar con la intensidad que merece un partido contra un rival directo o, por hablar de mínimos, mostrarle respeto al escudo que tienes en el pecho y a la gente que se desplazó de distintos puntos de España para animarte otro partido. Solamente pensar en los oviedistas que cada dos fines de semana dedican su tiempo y su dinero a ver el Real Oviedo en cualquier parte de España debería de bastar para salir con los tacos por delante, no regalar las segundas jugadas y morir matando en el campo. El ejemplo en Los Cármenes fue Cardero. Su actitud fue suficiente para revolucionar el partido. Después las cosas le habrán salido mejor o peor, pero por lo menos los jugadores rivales sabían que tenían que estar atentos porque había entrado un perro de presa al terreno de juego. Otro, para no usar de referencia los cambios, fue Hassan, que lo intentó durante todo el partido. El Egipcio pedía el balón a sus compañeros cada vez que tenía oportunidad de recibirlo, desbordaba y centraba generando peligro. Su cambio todavía no he terminado de entenderlo porque para mí estaba siendo el mejor del equipo, aunque el Oviedo achuchó de lo lindo los últimos veinte minutos.

Y ante la pregunta de si Calleja debe de irse la respuesta es no. Primero porque nadie está invicto de diciembre a marzo o peleando por el ascenso directo en diversas ocasiones por suerte o un milagro de Dios. Han sido estos jugadores y este entrenador los que lo han conseguido. Segundo porque el tiempo de adaptación que necesitaría el equipo a alguien nuevo en el banquillo hasta que dé con la tecla que funcione no existe a estas alturas de la competición. Y, tercero, porque lo que necesita el Real Oviedo es que alguien baje a ese vestuario, sin cámaras ni apoyo externo, y les haga una pregunta muy sencilla a los jugadores: Si ustedes quieren ascender a Primera División, ¿Por que les puede la presión?, ¿Por qué parece que se les ha olvidado jugar al fútbol? ¿Por qué están bloqueados? ¿Cómo podemos ayudaros? Me vale Carlos, Gorriarán o Cervero, pero que no lo haga Oli, por favor. Bastante vergonzoso es ver a alguien que denunció al Real Oviedo en cualquier acto del club como para que ahora también se sume a este carro y siga viviendo otro día más del cuento. Oviedo no olvida a los que les traicionaron en sus peores momentos.

Seguimos aspirando a todo porque seguimos en 'play off' y el ascenso directo no está tan lejos. Así que no bajéis los brazos, apoyaros entre vosotros, demostrar ser un equipo unido y salir a por todas porque la grada siempre estará a la altura de vuestros peores momentos.