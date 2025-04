Me han entrado escalofríos solo de pensar en Éibar. Me pasaba lo mismo el primer mes después de dejarlo con la única mujer madrileña ... que intentó estar conmigo. Hace cuatro años de aquello, pero aquel primer mes volviendo a mi querida soledad fue bastante duro. Aunque uno tome una decisión creyendo estar convencido de ella lo peor son las consecuencias. El cambio de rutina, los silencios, las ausencias. Cuando caminaba por Madrid y pasaba por delante de las terrazas y los restaurantes que solíamos frecuentar solo pensaba en cómo se nos veía, cómo nos miraban. Puede que no fuera muy distinto a como lo hago cuando veo a esos amores que resisten al paso del tiempo.

No quería ir a Éibar porque me recordaba al fracaso de Barcelona y a todo lo felices que fuimos el año pasado. La mística que se formó en la Bolera la primera vez que viajé sin entrada y nos metimos en play off en el último segundo o la celebración del gol que nos hizo pasar de ronda donde acabé por los suelos. Son tantas cosas. Tengo perfectamente en la cabeza como lloré y cómo nos abrazamos esos dos días. Hombres fríos, duros y poco expresivos descompuestos por su equipo de fútbol. Nunca estuvimos tan cerca de volver a ser niños.

No viajé y recibí en casa el mazazo en el último minuto. Contra el Málaga la moneda había caído de nuestro lado. Y dos veces seguidas hubiera sido demasiado épico. Hay que olvidarse de la clasificación y trabajar partido a partido. Todos sabemos la situación en la que nos encontramos, pero no es dramática ni mucho menos. Del oviedismo depende si afrontar las jornadas restantes con optimismo o poniendo palos en las piernas de nuestros jugadores. Tenemos que aislarnos más que nunca del ruido. Hasta que sea matemáticamente imposible de nada servirá quejarse. Hay que ganar al Racing de Ferrol, disfrutar de la fiesta del aniversario y no pensar en otra cosa que sumar puntos. Prietas las filas, oviedistas. Cuando las cosas no salen como nos gustarían debemos de uno.