Puerta grande o enfermería

Las últimas horas en el Real Oviedo han sido de lo más ajetreadas. El runrún alrededor de la entidad empezó a surgir tras encadenar la ... segunda derrota consecutiva contra el Mirandés. El empate contra el Elche no convenció e hizo que los rumores que giraban entorno al banquillo azul empezaran a cobrar fuerza. Calleja mantenía su puesto debido a la posición que el equipo tenía en la clasificación. Aunque en la dirección del Real Oviedo, tras conocer la decisión del Tigres de cesar a Paunovic, empezó a barajarse seriamente su contratación a la espera de los resultados en Granada. No sé ganó en Los Cármenes y, aunque nadie transmitía la posibilidad real de un cese a Calleja y su entorno, todo hacía indicar que Málaga sería su última bala para mantener el puesto. La rueda de prensa y la actitud de los jugadores en el terreno de juego dejó ver la falta de conexión entre ellos, aunque el club guardó silencio. Durante este período también se tanteó a Pacheta, pero no estaba disponible.

La vuelta a la normalidad de los entrenamientos no hacía presagiar el despido de Calleja y los suyos. Al menos eso transmitía su entorno. Es cierto que su fútbol nunca consiguió encandilar a la afición ni a la dirección del equipo, pero le salvaguardaba la posición en la tabla y haber tenido la oportunidad de colocarse líder en varias ocasiones. Sin embargo, la paciencia de la dirección no aguantó hasta el domingo y decidió cesar a Javier ayer por la noche. El rumor empezó a correr como la pólvora hasta que este periódico publicaba la exclusiva: Calleja dejaría de ser entrenador del Real Oviedo a la mañana siguiente. Desde esta columna he criticado a Calleja cuando declaró en rueda de prensa que tenía la mejor plantilla de la liga y, de la misma manera, lo he defendido por la posición en la que ha dejado al equipo. Es cierto que habíamos entrado en una mala dinámica, pero este entrenador y estos jugadores son los mismos que consiguieron estar invictos de diciembre hasta marzo y colocarse colíderes. Momentos en los que tampoco cesaron las críticas hacia ellos. La realidad es que el Real Oviedo ha despedido a un cuerpo técnico que tenía al equipo en puestos de promoción. Decisión lógica si creen que no pueden revertir la situación, pero también arriesgada por toda la presión con la que Paunovic llegará al banquillo. Aunque ya no debe importar lo que suceda contra el Málaga porque él será la persona que ocupará el puesto y, mientras salgan los números, el apoyo al equipo debe de ser incondicional y ciego. Independientemente de lo que se vea en la el campo. Independientemente de la opinión personal de cada uno. Nada ni nadie debe de estar por encima de este club. El Real Oviedo tiene opciones de celebrar su centenario en Primera. Todavía hay muchos puntos en juego. Puerta grande o enfermería. Ojalá no nos pille el toro y saquemos al serbio a hombros.

