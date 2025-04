San Escandell

Estaba siendo una semana de mañanas soleadas y de tardes lluviosas y grises. Días perfectos donde disfrutar del vermut para después acurrucarse en el sofá ... y matar la tarde con un libro o alguna serie. El domingo no fue una excepción. Los jóvenes futboleros del barrio intercambiaban cromos en el puesto del Fontán desde primera hora de la mañana mientras, los más creyentes, se congregaban en la Plaza de la Catedral para ver la procesión. Con la marcha de Cristo, el tema en la terraza pasó a ser el fútbol. Nervios y tensión eran las dos palabras que más se repetían porque el equipo azul tenía una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa y afianzarse en la parte alta de la clasificación. Pero la fe de los aficionados no fue suficiente para que el equipo volviera de Córdoba con los tres puntos.

Y tras el fuera de juego en el 1-0 se acabó agradeciendo un empate que deja al Oviedo en los puestos de promoción, aunque con la sensación de que cuando le llega un partido donde se juega los cuartos las cosas nunca terminan de salir de su lado. Objetivamente, puntuar fuera de casa siempre es positivo, pero en el tramo final de la temporada es cuando te acuerdas de esos partidos donde no acabaron sumándose los puntos que eran necesarios. Los lamentos no sirven para nada y mucho menos en un equipo que sigue aspirando a todo por su posición en la tabla y la cantidad de encuentros directos que cerrarán la temporada.

Lo fácil tras el partido de hoy sería poner nombres y apellidos a los jugadores que no han estado a la altura, pero por encima de los enfados debe de estar el objetivo común que todos los que sentimos este escudo tenemos en la cabeza. No hay tiempo para hacer cambios y con estos jugadores serán con los que moriremos el campo. El verano es muy largo y una vez que las opciones de ascender hayan desaparecido por completo será el momento de analizar y exigir responsabilidades al palco. Hasta entonces tenemos que estar unidos porque lo contrario sólo generará dudas, las dudas fisuras y las fisuras destruirán nuestros sueños. Resucitó este Domingo de Resurrección Jesús y parece que por varios minutos se vistió de portero del Real Oviedo. Ojalá contra el Levante no necesitemos de un milagro para vencer el encuentro.