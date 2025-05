Nos sobran los motivos

Comenta Compartir

Hace media hora que terminó el partido y todavía no se me ha deshecho el nudo que tenía en el estómago desde las once. El ... día menos pensado acabaré bajándome al garaje para no tener cobertura y evitarme noventa y tantos minutos de sufrimiento. Mi padre, que para él el Madrid es lo que para mí el Real Oviedo, es lo que hace los días importantes. Hay quien, sin gustarle el fútbol, está pendiente del resultado porque dice que mi humor puede variar drásticamente. No sé hasta que punto es cierto o es una exageración. Me gustaría que no me afectara tanto, pero hay cosas del corazón que la razón no entiende.

Si de los cuatro partidos que teníamos por delante había uno donde pudiéramos dejarnos algún punto, era este. Tenemos por delante tres finales. La clasificación está igual de apretada para todo el mundo y esta liga ya ha demostrado que las sorpresas pueden saltar en cualquier momento y en cualquier parte. No tenemos ningún motivo para dejar de creer en este equipo y en estos jugadores. No tenemos nada a nuestro alrededor que nos impida pensar que todo puede ser posible. No sé si alguien se estaba guardando algún cartucho en la recámara, pero ahora ya no hay tiempo situaciones hipotéticas o segundas oportunidades. Debemos tener metido en la cabeza que los tres partidos pueden llevarnos tanto al ascenso directo como a cualquiera de las otras plazas. Quien acuda el domingo al campo tiene que hacerlo dispuesto a salir con las cuerdas vocales rotas y con agujetas en las manos y en los brazos de dar palmas y ondear la bufanda. Hay que recibir al equipo como hemos hecho tantas otras veces cuando nos necesitaba. Y, ahora, quien duda, pierde. Quien tiembla, fracasa. Estamos en una situación con la que soñábamos en septiembre cada fin de semana. Aspiramos a absolutamente todo. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias porque en algún momento la moneda caerá de nuestro lado y no puede pillarnos con los brazos en jarra. Tiene que cogernos con el fúsil cargado y con la mira apuntando al sueño que tantas ganas de vivir nos da cada fin de semana. Esta ciudad alentará a su equipo hasta que la muerte sea lo único que nos impida acompañarlo en el campo de batalla. Seguimos en la brecha porque siempre nos sobraron motivos para dedicarte una vida llena de esperanza.

