La catedral de Ventanielles

El señor arzobispo, don Jesús Sanz Montes, bendijo este domingo en la parroquia de la Sagrada Familia de Ventanielles las nuevas capillas que se han ... erigido con reliquias de los santos del siglo XX.

Recientemente el Papa León nos animaba a todos, pero especialmente a los jóvenes a aspirar a la santidad, siguiendo el ejemplo de los santos que recientemente ha canonizado: Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. No se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio, en ustedes mismos y a su alrededor, decía en la Homilía del jubileo de los jóvenes en Tor Vergata el pasado tres de agosto.

La instalación de estas capillas con santos de nuestro tiempo obedece al deseo de proponer modelos de santidad cercanos para que sirvan como ejemplo para nuestra vida cristiana.

Cuando el cabildo de la Catedral dispuso que la reliquia estuviera en la parroquia de la Sagrada Familia, nos pusimos manos a la obra, y con un grupo de feligreses entusiastas y las aportaciones de los fieles de la parroquia, hicimos nosotros mismos una capilla donde poder venerar la reliquia de este joven santo. Nos inspiramos en los anuncios de las inmobiliarias, que anuncian los pisos que quieren vender o alquilar. Esos paneles nos sirvieron de iluminación. Después de la capilla dedicada a Carlo, vinieron las demás, que fueron surgiendo de un modo bastante providencial, con santos a los que teníamos devoción o conocimiento de sus vidas: Juan Pablo II, Josemaría Escrivá, Rafael Arnaiz, Manuel González, capilla de la Divina Misericordia y de santa Faustina Kowalska, Pío de Pietrelcina, Teresa de Calcuta, capilla del Sagrado Corazón y la de la Santina de Covadonga, que tenemos pendiente de remodelar y mejorar.

Para todas ellas hemos conseguido reliquias de primer grado que se exponen en cada capilla para la veneración de los fieles y que, junto con la oración, un libro de firmas, un lampadario para la ofrenda de velas, un panel retroiluminado con su figura y una breve biografía de cada uno de ellos, componen ese espacio para la oración.

Gracias a las capillas se están acercando muchos fieles, venidos incluso de lugares lejanos. La vida de los feligreses de este barrio, una fe latente que siempre han conservado, también se está revitalizando: muchos vienen a rezar a su santo preferido o a buscar el recogimiento en el lugar de oración dispuesto ante la capilla de la Divina Misericordia.

Algunos fieles de este barrio sencillo, lleno de gente trabajadora, no sin cierta sorna, ya llaman con orgullo a su parroquia la 'catedral' de Ventanielles, sin más pretensiones que el orgullo de ver rejuvenecido su templo con las figuras de estos santos que iluminarán sin duda nuestras vidas.