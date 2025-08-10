El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ejecuciones en Irán

Javier Fernández Arribas

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

No pasa desapercibido el silencio del régimen de Irán con todo lo que está ocurriendo en Gaza. Alguna declaración aislada, pero ninguna amenaza apocalíptica como ... las que solía lanzar antes de sus intercambios de golpes con Israel y el remache de Estados Unidos con efectos y consecuencias poco conocidas públicamente. En privado, las informaciones sobre el daño causado en las capacidades militares iraníes y en su programa nuclear se han manipulado en su momento, pero su verdadera dimensión se irá conociendo. Un enorme daño colateral es el incremento de la represión atroz contra la oposición con numerosas ejecuciones. Miembros de la resistencia iraní en el exterior hacen un llamamiento urgente para evitar la ejecución inminente de cinco opositores. Según informes de la prisión de Evin, cinco presos condenados a muerte, acusados de pertenecer a unidades de la resistencia afiliadas a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, fueron trasladados, tras ser golpeados, a la prisión de Qezel Hesar. Se trata de Vahid Bani Ameri, Pouya Ghobadi, Shahrokh Daneshvarkar, Babak Alipour y Mohammad Taghavi. Este traslado podría anunciar la ejecución inminente de estos reclusos.

Espacios grises

elcomercio Ejecuciones en Irán