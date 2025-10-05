El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Sudán también existe

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Sudán sufre el martillo de la guerra, la tragedia humanitaria y las violaciones de las milicias extremistas. En medio de la tragedia sudanesa, lejos del ... foco mediático, salen a la luz las graves violaciones cometidas por las milicias aliadas al ejército, en especial la brigada extremista Al-Baraa ibn Malik, vinculada a los Hermanos Musulmanes. Esta brigada juega en el panorama regional un preocupante papel central en los combates, marcado por el crecimiento de la influencia de los extremistas y de su poder militar, gracias al apoyo de Turquía e Irán, que ven en el respaldo a estos grupos un puente para ampliar su influencia en África y el mar Rojo. La guerra en Sudán ya no sigue las reglas convencionales de los conflictos armados. Estados Unidos confirmó oficialmente en mayo de 2025 que el gobierno sudanés utilizó armas químicas en 2024, constatando la preocupación internacional. La Organización de la Alianza Sudanesa por los Derechos (SAR), junto con abogados internacionales, presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los principales líderes del poder militar en Port Sudán. La demanda busca establecer la responsabilidad penal al máximo nivel respaldada por denuncias ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que exige abrir una investigación y suspender a Sudán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  3. 3 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  4. 4 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  6. 6 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  7. 7 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón
  10. 10 Diego Baeza negocia la rehabilitación del Palacio de Trasona como hotel de deportistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sudán también existe