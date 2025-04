Justicia social y futuro para Asturias

Hoy, Primero de Mayo, salimos a las calles de Mieres, a una cuenca minera que huele a carbón, hierro y sidra. Esta tierra fue motor ... económico de Asturias, cuna de artistas, políticos y sindicalistas, y ejemplo de compromiso social. España está en deuda con esta cuenca, y por eso exigimos un plan justo de transformación que traiga industria, empleo, vivienda accesible, como oportunidad para los jóvenes.

Recordamos hoy a los cinco mineros fallecidos en Cerredo. La minería nos enseñó el precio de ganarse la vida. Muchos trabajadores siguen enfrentando condiciones inhumanas. Basta de balances y estadísticas que ignoran el sufrimiento. La prevención de riesgos no puede seguir siendo papel mojado. Pedimos una nueva ley de prevención, más inspecciones, sanciones y un verdadero compromiso con la salud laboral.

La lucha también es feminista. Las mujeres siguen cargando con la precariedad, los contratos parciales y los cuidados no remunerados. Por eso exigimos que los planes de igualdad sean obligatorios también en las pequeñas empresas y que la justicia escuche de verdad a las víctimas de violencia de género.

La vivienda no es un lujo, es un derecho. Sin acceso a una casa, nuestros jóvenes no pueden tener un futuro. Hay que limitar los precios del alquiler, aumentar la vivienda pública, regular los pisos turísticos y dar seguridad a inquilinos y propietarios.

Mientras las empresas baten récords de beneficios, se niegan a subir los salarios más bajos o reducir la jornada laboral. Subir el SMI ha impulsado el consumo y el crecimiento económico. Hoy necesitamos jornadas de 37,5 horas semanales, porque la productividad ya no se mide en horas presenciales, sino en eficacia, organización y tecnología.

Asturias necesita industria. Sin ella, no hay futuro para el comercio, los servicios ni el turismo. Reclamamos un pacto de Estado por la industria y la energía, y apostamos por una empresa pública energética con proyectos renovables y sostenibles.

Los servicios públicos deben fortalecerse: más profesorado, más personal sanitario, psicólogos/as, logopedas, y mejor atención a la dependencia. La digitalización no puede convertirse en una barrera para las personas mayores. Tenemos que poner en marcha el plan de cercanías, reforzar la salud mental y regular la subcontratación pública para evitar precariedad encubierta.

Este Primero de Mayo debe ser un clamor contra la ola reaccionaria que recorre el mundo. Decimos no a las guerras en Ucrania y Gaza, no al negacionismo, al machismo, al odio. Europa debe proteger sus valores democráticos no solo con armas, sino con soberanía económica, autonomía energética y solidaridad social.

La mejor forma de combatir a quienes quieren destruir nuestros derechos es seguir fortaleciéndolos. Hemos demostrado que subir salarios y mejorar condiciones no rompe el sistema: lo hace más justo. Por eso, salimos a las calles de Mieres. Para que nunca regresen los fantasmas del pasado, y para construir un futuro digno para todas y todos.