Resistir para avanzar

Este 8 de septiembre celebramos el Día de Asturias con la vista puesta en lo que somos y, sobre todo, en lo que queremos ser. ... Una comunidad que cuida su tierra y a su gente; que no se resigna, que resiste y que avanza. Es inevitable empezar hablando de los incendios y otras catástrofes naturales que nos golpean, pero el principal daño no lo provoca el fuego, sino el negacionismo climático, la falta de entendimiento y cooperación, y el uso político de cualquier desgracia. Seguro que necesitamos más prevención: los fuegos se apagan en invierno. Necesitamos perímetros de protección que impidan el avance a los núcleos, cortafuegos más amplios, desbroce sistemático de matorral y más flexibilidad en los parques naturales que permita introducir medidas eficaces de protección sin perder la necesaria protección ambiental.

Quiero reconocer, en este día, la gestión del Gobierno del Principado y del presidente, desde el primer minuto, en coordinación con ayuntamientos y comunidades vecinas.

También el trabajo compartido de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores con la consejería —con el consejero Alejandro Calvo al frente— para pasar del «más recursos» al «mejor planificados y organizados». Habrá siempre incendiarios a los que perseguir y poner ante la justicia, pero podemos decir que en Asturias se ha actuado con rigor.

Asturias no vive de espaldas al mundo. Por eso, reiteramos un mensaje que debe ser fin a la guerra. Basta de utilizar el hambre como arma. La Unión Europea debe ser contundente y exigente con el reconocimiento de los dos Estados, firme también frente aacuerdos comerciales con EE UU que nos condicionan con aranceles del 15% y compras forzosas en defensa o energía. Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica y reducir dependencias en seguridad, energía y componentes industriales si quiere proteger su modelo social.

Hay cuatro debates decisivos. El primero, la reducción de la jornada. No es un capricho, es patrimonio de la clase trabajadora y una demanda transversal. Exigimos al Parlamento que no dé la espalda a los trabajadores. Reducir jornada implica controlar los excesos: registro horario digital y racionalización de los horarios. La hiperconectividad ha convertido el «siempre disponible» en un problema de salud pública: estrés, trastornos mentales, bajas. El derecho al tiempo también es un derecho laboral.

El segundo debate es la reforma del despido. Europa ha sido clara: las indemnizaciones actuales ni disuaden conductas empresariales injustas ni reparan adecuadamente el daño. Hay que incorporarlo a la normativa española para que los tribunales lo apliquen con seguridad jurídica.

Tercero, la salud laboral. Falta cultura preventiva. Solo el 4% de las empresas evalúa riesgos psicosociales, los que miden carga mental, acoso o estrés. Luego llegan los discursos sobre absentismo y productividad, como si no tuvieran relación con la salud.Necesitamos una nueva ley que regule los riesgos de las nuevas formas de producir, aumente las sanciones y refuerce la Inspección. La prevención no es un gasto; es la forma más inteligente y humana de producir.

Cuarto, la vivienda. Demasiadas veces funciona como activo financiero y no como derecho constitucional. Con un salario mínimo de 1.184 euros es imposible asumir alquileres de 600 o 700. Asturias necesita más suelo público, más parque de vivienda asequible y un control eficaz de precios en zonas tensionadas. Un joven con trabajo que no puede emanciparse, es un proyecto de vida en pausa; y un país en pausa es un país que se frena.

Hoy hablamos de industria. Exigimos que Arcelor cumpla sus inversiones en Asturias y estaremos vigilantes ante la venta de Dupont para proteger empleo y actividad. Debemos fortalecer nuestras ingenierías y aprovechar con cabeza la oportunidad de la industria de defensa: sumando y complementando lo que ya hay para crear empleo de calidad y valor añadido. Esto requiere infraestructuras energéticas que garanticen suministro eléctrico suficiente —calidad, cantidad y potencia— para atraer y mantener empresas. Sin energía segura y competitiva no hay reindustrialización posible.

Asturias no está para decir 'no' por sistema a la actividad productiva. Quien venga, que cumpla la normativa ambiental y las reglas laborales. Si lo hace, bienvenido sea. Ahí está el ejemplo de Amazon, que hoy genera más de 1.200 empleos en nuestra tierra. Y, hablando de reglas, hay que acabar con el peaje del Huerna: es injusto, carece de alternativa real y lastra nuestra conexión con la Meseta y el Levante.

Todo esto encaja en una idea sencilla: reforzar lo público. En educación, sanidad y cuidados se están destinando recursos como nunca. En los últimos cinco años este país ha acometido reformas que parecían imposibles: laboral, pensiones, salario mínimo, ingreso mínimo vital. Son conquistas que mejoran la vida de la mayoría, pero que pueden perderse si nos dejamos arrastrar por relatos polarizados que sustituyen datos por consignas.

También hoy toca decirlo con claridad: no podemos permitir que los radicales entren en las instituciones para negar el cambio climático, estigmatizar a quien migra, recortar derechos LGTBI o debilitar a los sindicatos. Asturias ha avanzado cuando hubo diálogo, respeto y datos; retrocede cuando mandan los eslóganes.

En esta última Escuela Internacional de verano 'Manuel Fernández Lito' de UGT Asturias —un foro abierto, plural y respetuoso— simbolizo ese camino: debatir sin gritar, discrepar sin romper, acordar sin renunciar a los principios. En eso consiste resistir para avanzar. En eso consiste celebrar el Día de Asturias: en comprometernos con una tierra que quiere futuro, trabajo digno, servicios públicos robustos, vivienda accesible, industria limpia y competitiva, energía segura y un medio rural vivo y protegido.

Son momentos de reforma para resistir y avanzar. Feliz Día de Asturias.