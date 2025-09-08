El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Resistir para avanzar

Javier Fernández Lanero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Este 8 de septiembre celebramos el Día de Asturias con la vista puesta en lo que somos y, sobre todo, en lo que queremos ser. ... Una comunidad que cuida su tierra y a su gente; que no se resigna, que resiste y que avanza. Es inevitable empezar hablando de los incendios y otras catástrofes naturales que nos golpean, pero el principal daño no lo provoca el fuego, sino el negacionismo climático, la falta de entendimiento y cooperación, y el uso político de cualquier desgracia. Seguro que necesitamos más prevención: los fuegos se apagan en invierno. Necesitamos perímetros de protección que impidan el avance a los núcleos, cortafuegos más amplios, desbroce sistemático de matorral y más flexibilidad en los parques naturales que permita introducir medidas eficaces de protección sin perder la necesaria protección ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  8. 8

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  9. 9 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  10. 10

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Resistir para avanzar