El Chaflán: 58 años de una sidrería irrepetible

Tras 58 años de historia, El Chaflán cierra sus puertas en Gijón. Mantener un restaurante durante casi seis décadas no es una cuestión de suerte, ... sino el fruto de unos valores firmes que se han vivido cada día: la calidad constante, la autenticidad que lo convirtió en un rincón con alma propia, la cercanía con los clientes que pronto se hicieron familia, y la pasión por la cocina presente en cada detalle.

Han sabido adaptarse sin perder la esencia, demostrando que los tiempos cambian, pero el buen hacer permanece. El respeto por la tradición se ha mantenido vivo en cada servicio y, sobre todo, gracias a la transmisión generacional de un oficio hecho con vocación.

El Chaflán no ha sido sólo una sidrería donde comer bien; su actividad es un pilar en la construcción del alma de una ciudad. Día a día, da vida a las calles, superando mil adversidades. El Chaflán ha sido un trocito imperecedero del corazón de Gijón, un lugar de encuentro donde se han escrito historias personales y se han compartido momentos inolvidables, y es por eso por lo que su vacío se siente tan profundamente.

En nombre de Otea y de todos los hosteleros de Gijón y de Asturias, quiero dar las gracias a Víctor, Lola y Lucinda, referentes indiscutibles de nuestra hostelería. También a Alejandro, siempre en la sombra, que ha contribuido a que El Chaflán fuera una familia, un trabajador ejemplar de los que todos quisiéramos tener en nuestros negocios.

Como dijo Juanma Castaño: «No habrá unas gambas al ajillo que se le acerquen, un espárrago relleno tan sublime, unos bocartes tan ricos, ni un solomillo tan particular». El Chaflán deja un vacío entrañable entre todos los que compartimos mesa, anécdotas, risas y largas tertulias, siempre con «la mejor sidra del mundo» escanciada.

Quiero desear lo mejor a toda la familia en esta nueva etapa, y rendir un homenaje muy especial a Lucinda, el alma de la cocina. También un emotivo recuerdo a Ángel, quien supo transmitir a los suyos los valores de una profesión tan exigente como hermosa, dejando un legado inolvidable.

El Chaflán no volverá a abrir sus puertas a partir del 14 de septiembre, pero deja nuestros corazones llenos de gratitud y recuerdos imborrables.

Gracias por todo. El sabor de vuestro recuerdo será eterno. ¡Hasta siempre!