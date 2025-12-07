El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fidalgo, el pasado 5 de noviembre, rodeado de Juan Ignacio Rodríguez Carrasco, Paula Fernández, Víctor Rodríguez, Amparo Scola y Javier Fernández de la Vega, en el Museo de Ciencia de la Inmaculada.

Sobre hombros de gigantes

Profesor con mayúsculas, José Antonio Fidalgo deja un legado enorme a los miles de alumnos de la Inmaculada a quienes enseñó la Física y Química con ingenio, humor y maestría

Javier Valdés

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Durante muchos años, más de treinta, José Antonio Fidalgo explicaba el sentido de la frase «si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de ... gigantes» a sus alumnos de Física y Química en el colegio de la Inmaculada. Con esta frase, escrita por Isaac Newton para decir que sin lo descubierto por todos los científicos anteriores, y en particular por Copérnico y Kepler, sus avances en la ciencia no habrían sido posibles, Fidalgo nos explicaba el método científico y capturaba nuestra atención en las clases. Pues al igual que Newton, todos tenemos nuestros gigantes, sin los cuales no se puede justificar lo que somos, ni lo mucho o poco que hayamos podido lograr. Para muchos de los antiguos alumnos del colegio de la Inmaculada, Fidalgo es uno de esos gigantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  5. 5 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  6. 6 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  7. 7 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sobre hombros de gigantes

Sobre hombros de gigantes