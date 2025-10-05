El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acoger a los migrantes

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

España siempre ha sido un país de acogida y debe serlo». Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, la Iglesia en ... España pide al gobierno regularizar a medio millón de migrantes en situación irregular, recordando el mensaje del Papa, quien afirmó que «nadie debe ser excluido de la mesa común de la humanidad. Las personas emigrantes y refugiadas son mensajeros de esperanza». Y lo piden porque la situación de irregularidad administrativa genera exclusión y limita derechos básicos. Esta regularización extraordinaria no debe ser algo excepcional sino como un complemento necesario al Reglamento vigente.

