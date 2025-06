El amor o la guerra

Comenta Compartir

Mantenemos la fiesta de Corpus, no por beneficio del turismo, sino para fortalecer la fe, porque s una fiesta que llega a lo más profundo ... de nuestro ser. Es, además, el día de la caridad fraterna, Cáritas, es comulgar con los pobres, los necesitados, los marginados, por eso Eucaristía y Caridad son dos realidades siempre juntas, y si no es así caeremos en una contradicción. ¿Qué diría Jesús de nuestras Eucaristías; qué le preocuparía? ¿Nos mandaría dejar los ritos ante el altar, para ir antes a reconciliarnos con nuestro prójimo? Porque al finalizar se nos envía a construir la paz, la justicia, la fraternidad... Si la Eucaristía no tiene repercusión en nuestra vida, se convierte en un bla, bla, bla inútil.

Pero ya desde comienzo de la historia podemos ver que la paz es algo inalcanzable. En el origen ya Caín mató a su Hermano Abel y desde entonces no parece que haya habido en la historia una semana que estuviésemos en paz. Por razones religiosas, por fronteras, por temas económicos y por otras razones esta sociedad ha convivido sin paz durante siglos y siglos. A quienes dirigen los destinos de este mundo tendríamos que pedirles que siguiesen el mandato del evangelio «amaos unos a los otros como yo los he amado, hasta la muerte en la cruz». Pero los dirigentes solamente se quedan con la última parte «hasta la muerte», y cada vez se esfuerzan más en fabricar armas que matan mejor y con más precisión. No importan los efectos secundarios, los muertos y heridos que dejan las bombas, sólo se mira conquistar un trozo de terreno por sentirse superior y más fuerte que al país vecino. Y después de destruirlo todo de obtener buenos beneficios con la venta de armas vendrán las constructoras para levantar todo lo destruido y sigue el negocio. Después vendrán las ongs para aliviar el dolor de los que sobreviven, algunas hacen una labor extraordinaria, otras hacen la foto, salen en el telediario, y se van.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión