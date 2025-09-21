El derecho a la vida es el primero que tenemos todos, pero desde hace más de dos años estamos viviendo una situación que no era ... pensable que llegaríamos a tener.

La situación en la Franja de Gaza no la podíamos imaginar. Podemos llamarla genocidio, exterminio, o el intento de liquidación de un pueblo, pero no tiene explicación, justificación ni hay forma de entender lo que está sucediendo; esta sociedad está viviendo una situación de muerte. Muertos en Ucrania, Gaza, Sudán, en Nigeria… por motivos económicos, religiosos, étnicos, por motivos muy diversos; esta sociedad ya comenzó con muertes cuando Caín mato a su hermano Abel.

Hasta ahora procurábamos que las guerras se desarrollasen en países lejanos, en Asia o en África, pero ahora la tenemos aquí, en Ucrania. Frente a esta situación tenemos que levantar la voz los que no tenemos en nuestras manos la solución y lo hacemos con manifestaciones populares como las que vemos ahora en España. Artistas españoles como Pedro Almodóvar, Carlos Bardem o Miguel Ríos ponen su voz para nombrar a 18.500 niños asesinados en Gaza. Todo es poco.

Luis Argüello, presidente de la Conferencia episcopal, manifiesta que «el pueblo palestino' de Gaza sigue viviendo con miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, y las numerosas acciones en solidaridad con el pueblo palestino supone una alegría y que la sociedad se moviliza».

Pero hay otras muertes a las que ya estamos tan acostumbrados que ni pensamos en ellas. Según Amnistía Internacional en todo el mundo, cada año, se producen 73 millones de abortos. Seis de cada diez embarazos no deseados acaban en aborto. Las estadísticas nacional indican que en España, en 2023, se registraron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo. Mueren miles de niños en las guerras y no se deja nacer a otros miles para que puedan vivir su vida. Estamos acostumbrados a leer noticias sobre los no nacidos que ya ni salen en la prensa ni nos molestan.