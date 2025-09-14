El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hablar con autoridad

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Vivimos en una Iglesia en continuos cambios y profundos, en muchas ocasiones promovidos por la misma sociedad, porque ahora, como hace siglos, todo evoluciona, aunque ... en muchas direcciones y no todas son buenas aunque sean legales. El peligro está en que muchos cristianos aceptan lo que sea para poder vivir cómodamente. Ante esta situación, la Iglesia tiene que retomar sus orígenes y vivir según el Evangelio, aunque sea difícil seguir ese camino.

