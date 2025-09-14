Hablar con autoridad

Vivimos en una Iglesia en continuos cambios y profundos, en muchas ocasiones promovidos por la misma sociedad, porque ahora, como hace siglos, todo evoluciona, aunque ... en muchas direcciones y no todas son buenas aunque sean legales. El peligro está en que muchos cristianos aceptan lo que sea para poder vivir cómodamente. Ante esta situación, la Iglesia tiene que retomar sus orígenes y vivir según el Evangelio, aunque sea difícil seguir ese camino.

No son las mismas condiciones las actuales que las de hace dos mil años, pero Jesús ya avisa a sus discípulos que no lleven muchas cosas, que el signo visible es la cruz, y que deben ser luz en el mundo sin privilegios para nadie. Todos somos testigos del Evangelio en una sociedad donde se da mucha importancia a lo externo, a las formas, donde se mira el humo sin fijarse en el fuego y, en ese caso, la Iglesia no puede hablar, opinar o escribir para que guste a los de derechas o izquierdas, a los de una cofradía o la otra, no debe guardar las apariencias para quedar bien y ser aplaudida. Para ser aplaudida, en muchas ocasiones, lo más fácil es callar.

Jesús se distinguía por su coherencia y hasta sus enemigos reconocían que hablaba con autoridad, siempre cercano a los pobres y marginados... Seguir su ejemplo es difícil porque estamos en una sociedad desorientada, y no se cambia nada a través de la imposición, porque los cambios impuestos son transitorios y artificiales. La conversión en la Iglesia debe empezar por nosotros, desde las más altas jerarquías hasta el último cristiano.

No podemos justificarnos diciendo que es una sociedad sin valores fundamentales, muy materialista y superficial y, como nada puede cambiar, nos quedarnos quietos; debemos buscar la raíz de los problemas, analizarlos y llegar a un tratamiento eficaz y siempre con una fe sosegada y pacífica, con caridad, comprensión y perdón, es más propio hablar siendo luz, levadura y la sal de la tierra.