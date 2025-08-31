De humildad y sencillez

E l Evangelio de hoy nos habla de la importancia de la humildad y la sencillez. Es un tema del que se habla mucho, se ... pueden decir muchas y estar todos de acuerdo, pero es difícil llevarlas a la práctica; es un tema en que fácilmente se puede caer en la demagogia, y decir cosas sabiendo que no se cumplen. Es quizá uno de los conceptos más mal interpretados, porque se suele confundir con la pobreza, la baja estima o la timidez, o cuando uno dice «yo no valgo». Pero, humildad es una actitud interior que no viene con la profesión, el dinero o la educación, porque no la da el poder, ni el cargo o lo títulos, es algo que está en la condición de la persona.

Hay quien cree que la humildad, la sencillez o la «opción por los pobres» es un invento del Vaticano ll o de la Teología de la Liberación y no es así. La opción por los pobres es un mandato de Jesús: «Cuando des un banquete invita a pobres, cojos y ciegos, dichoso tú». Es dura y provocativa su forma de hablar, pero en esta sociedad no podemos evitar nuestra responsabilidad y la Iglesia debe ir en esa dirección.

¿Es posible vivir de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio? El camino de lo gratuito es duro y difícil. Es necesario aprender a dar sin esperar nada a cambio, perdonar sin exigir y ser más generosos. En aquella ocasión todos querían ocupar los primeros puestos, como en la actualidad, pero ahora hay poco interés por cumplir lo que el cargo exige y se buscan los mejores puestos como una recompensa no como un servicio.

Porque vivimos en plena competencia, todos queremos triunfar y pocos lo consiguen, se valora el sobresalir, estar por encima, ser presidente de lo que sea. Incluso en la Iglesia hay demasiadas categorías, escalafones, dignidades, títulos… No es fácil vivir en humildad y sencillez, pero no podemos confundir la humildad con el complejo de inferioridad o caer en el orgulloso de las personas que dicen: «Si yo no estoy, esto no funciona».