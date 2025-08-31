El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De humildad y sencillez

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

E l Evangelio de hoy nos habla de la importancia de la humildad y la sencillez. Es un tema del que se habla mucho, se ... pueden decir muchas y estar todos de acuerdo, pero es difícil llevarlas a la práctica; es un tema en que fácilmente se puede caer en la demagogia, y decir cosas sabiendo que no se cumplen. Es quizá uno de los conceptos más mal interpretados, porque se suele confundir con la pobreza, la baja estima o la timidez, o cuando uno dice «yo no valgo». Pero, humildad es una actitud interior que no viene con la profesión, el dinero o la educación, porque no la da el poder, ni el cargo o lo títulos, es algo que está en la condición de la persona.

