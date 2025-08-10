¿Son ilegales?

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Vilumbrales

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

En la sociedad actual, lo que no es rentable se suprime, lo que no es útil se elimina, esto ocurre con las personas y con ... las cosas, en la sociedad en general y en las familias. Un ejemplo pueden ser los abuelos. Mientras pueden ayudar son queridos para los hijos y para los nietos. Son un apoyo desinteresado y fiel, que siempre están para alivio familiar, con su trabajo o con sus pensiones. Pero cuando su salud no les permite seguir ayudando ya se piensa en una residencia y ellos se sienten solos, se ven como un estorbo para la familia. Poco a poco se ven abandonados por hijos y nietos; en esta sociedad no hay tiempo para los ancianos y menos si tienen alguna dependencia; triste y dura realidad.

