En la sociedad actual, lo que no es rentable se suprime, lo que no es útil se elimina, esto ocurre con las personas y con ... las cosas, en la sociedad en general y en las familias. Un ejemplo pueden ser los abuelos. Mientras pueden ayudar son queridos para los hijos y para los nietos. Son un apoyo desinteresado y fiel, que siempre están para alivio familiar, con su trabajo o con sus pensiones. Pero cuando su salud no les permite seguir ayudando ya se piensa en una residencia y ellos se sienten solos, se ven como un estorbo para la familia. Poco a poco se ven abandonados por hijos y nietos; en esta sociedad no hay tiempo para los ancianos y menos si tienen alguna dependencia; triste y dura realidad.

Estamos en crisis, lo decimos hace muchos años, pero sólo se habla de la crisis económica y estamos olvidando la crisis moral, crisis de valores éticos y la crisis religiosa. La economía ha llevado al cierre de empresas, despidos masivos, los salarios disminuyen y crean incertidumbre y angustia en las familias. Estamos en una crisis moral y de valores, estamos en una cultura muy individualista y competitiva. Se valora a la persona por lo que tiene y no por lo que es.

Los pobres, los ancianos y todo el que no produce, no cuenta. Y no solo no cuentan sino que en ocasiones a algunas personas los llamamos 'ilegales'; ilegales ¿por qué? ¿Por ser de otro color?, ¿por haber nacido en otro país o son ilegales por haber nacido? Declaramos 'ilegales' a los negros africanos que vienen en pateras, pero recibimos a los negros que vienen a jugar al baloncesto o al fútbol, les pedimos autógrafos y queremos fotos con ellos.

La Iglesia algo tiene que decir y dar prioridad a lo más urgente, valorando a la persona por lo que es: Jesús colocó a la persona por encima del dinero, de la ley y de todo sistema político cuando dijo: «No está hecho el hombre para el sábado sino el sábado para el hombre».