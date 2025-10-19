El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La buena noticia

Listos o inteligentes

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Esperamos de los dirigentes religiosos o políticos que sepan guiar a los que estamos en el pueblo. Pero, en muchas ocasiones, nos encontramos con personas ... muy hábiles que, con palabras huecas y discursos vacíos, nos quieren controlar y desde puestos que deberían ostentar personas inteligentes y honradas, lo consiguen. Esto produce indignación y desánimo. Tenemos muchas personas que se dicen inteligentes, pero que son pura 'fachada' que tapa un perfil peligroso y que, con el tiempo, nos llegan a manipular, muchas veces, casi sin darnos cuenta. Vivimos en una sociedad manipulada, no dejan ver la luz, no nos dejan pensar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  6. 6 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  7. 7 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  8. 8 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Listos o inteligentes