Estamos en un mundo al revés, o eso parece. Estamos en el mundo moderno, en una sociedad avanzada y desarrollada, pero si miramos bien, en ... el fondo vamos como el cangrejo: Seguimos con guerras interminables, cada vez más duras y más crudas, niños muertos de hambre, asesinatos todos los días, abortos, robos… Estamos llegando a una situación en la que nos presentan lo malo como bueno y natural y nos presentan como bueno cosas inaceptables, es la cultura dominante.

El Evangelio dice «ama al prójimo», pero estamos confundiendo las cosas. Hoy día se justifica como acto de amor la supresión de la vida a un familiar para no verle sufrir. Por amor y, para que no sufra, se justifica el aborto. Mostramos nuestra impotencia y miramos hacia otro lado cuando vemos morir de hambre a millones de niños y cuando vemos que las guerras continúan, porque las fabricas de armas tienen que vender sus productos. La solución se escapa a nuestras manos y podemos decir «yo colaboro con el Domund, qué más puedo hacer?» y tenemos la conciencia tranquila y dormimos bien.

Es cierto que, individualmente, ante muchos problemas de la sociedad actual no podemos hacer nada, pero también es cierto que hablamos con mucha ligereza de problemas muy serios y graves, hablamos como si fuésemos expertos de embriones humanos o de la eutanasia, como hablamos de fútbol o de baloncesto y podemos caer en el error de hablar de estos temas con criterios superficiales o, lo que es peor, ideológicos.

Hablamos de temas fundamentales como quien habla del Madrid o del Barcelona y podemos decir: «Yo soy del Madrid, ¿por qué?, porque me da la gana» y con la misma naturalidad: «Yo estoy a favor del aborto y de la eutanasia, ¿por qué?, porque me da la gana» Opinamos del Madrid por lo que dice el Marca y hablamos de otros temas por lo que dice el Telediario. Es la cultura dominante. Las personas dominadas por ideologías, no las ideas a favor de las personas.