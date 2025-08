Mandar para prohibir

Comenta Compartir

A todas las personas no les pueden gustar las mismas cosas. Es comprensible y, según los gustos, tiene que haber respeto por las aficiones de ... los demás. No me gustan ni las imposiciones ni las prohibiciones, salvo que esté en riesgo la dignidad de la persona. Las posturas radicales no suelen ser buenas y llevan a enfrentamientos imprevisibles. En Gijón hay mucha gente que no le gusta el fútbol o la ópera, pero no impiden que otros vayan. Si prohibiésemos a los demás lo que no nos gusta, nos quedaríamos en la nada. Imponer criterios a los demás, prohibir, juzgar y condenar no creo que sea bueno. Y menos en personas que siempre hablan de democracia y libertad. Pero prohibir es signo de mandar o de influir en los que mandan, y eso nos atrae.

El código de circulación prohíbe ir más de 120, girar a la izquierda o a la derecha, obliga a llevar un seguro… parece que la DGT goza prohibiendo cosas y obligando a otras, pero hay prohibiciones y obligaciones que son por seguridad. Al hablar de prohibiciones suele salir el tema de la Iglesia sin tener en cuenta que cuando manda algo o prohíbe se dirige a los creyentes, a los cristianos, y a quien quiera escuchar. Otra cosa es cómo cumplimos los católicos las normas de la Iglesia. Uno de los temas habituales son los toros. Hay personas que están en contra y quieren prohibirlos por la crueldad con los animales. Es cierto que los toros no salen a la plaza por propia voluntad pero tampoco salen los salmones del río por propia voluntad. No sé cuál de los dos sufre más, pero nunca vi una manifestación contra la pesca de salmones o la caza del jabalí. La tolerancia excluye el relativismo. No vale aplicar las leyes según nos gusten. No queremos guerras, pero España vende armamento, no queremos salarios infrahumanos pero callamos cuando el dueño de la empresa es un familiar. Ser tolerantes es buscar el diálogo y saber respetar lo que no nos gusta.

